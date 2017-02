Thirrja për t’u armatosur në mediat botërore, Haxhia shpjegon “tërbimin”

​Deklarata e ish-kryeministrit, Sali Berisha, sot në Parlament, ku i bëri thirrje qytetarëve që të armatosen dhe të mbrojnë pronën dhe veten e tyre ka bërë jehonë në mediat ndërkombëtare.

Ka qenë AP ajo që ka pasqyruar lajmin dhe përmes saj e kanë marrë edhe media si “ABC Neës” dhe “Daily Mail”.

AP thekson se në vitin 1997, Berisha ishte President kur u hapën depot e armëve dhe vendi u përfshi nga kaosi dhe anarkia.

Ndërkohë ish-truproja i Sali Berishës, Izet haxhia, i cili ndodhet në arrati për shkak se është dënuar nga gjykata në kuadërtë vrasjes së Azem Hajdarit, ka shpjeguar se përse sipas tij Berisha është tërbuar.

Shkruan Haxhia në FB nga Turqia ku ndodhet: “Perse eshte terbuar marshalli deri ne ate derexhe sa te beje thirrje per armatosjen e popullit dhe fillim e luftes vellavrasese???Ku dhe ne çfare vendi e njohu dhe i miqesua me doktorrin italjan? Kush ishte ‘nuni’i kesaj miqesie aq te forte, sa ketij doktorri qe ai e ka mbajtur te fshehte miqesine me te, ti besonte jeten e femijve te tij ne ditet me te veshtira te jetes se tij ne mars 97. Çfare lidhjesh te fuqishme ka ky doktorr italjan me mafien italjane..? Cfare e lidh kete doktor italajn me sherbimin sekret serb? Çfare lidhjesh ka ky doktorr italjan me firmen turke Enka dhe pronarin e saj Şarik Tara? Sa para ka investuar ky doktorr mik i ngushte i marshallit ne kete firme dhe sa jane leket e marshallit ne kete investim..? Perse pikrisht firma Enka e cila investimet kryesore i ka ne Rusi dhe vendet sllave u zgjodh per te bere nje pjese te madhe te rruges se kombit, investim ku u krye vjedhja me e madhe e lekve te shqiptareve te varfer, me ane te kryetarit te deleguar te shqupit.. Ta pyesin njehere qytetarin dixhital per keto qe citova me siper, para se te beje thirrje per rrembimin e armeve ….”.