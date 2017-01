Mbrojtja e gjuhës angleze nëpërmjet testit APTIS

Tashmë gjuha angleze mund të certifikohet nëpërmjet testit APTIS nga British Council. British Council, në bashkëpunim me UET, ofron testet e para falas APTIS për studentët ekselentë dhe ata të angazhuar në klubet studentore.

Gjuha e huaj tashmë është një detyrim hyrës për në ciklin e studimeve Master apo Doktoraturë. Sipas udhëzimit më të fundit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, studentët duhet të kenë njohuri të paktën të nivelit B1 të gjuhëve të huaja, si: anglisht, italisht, spanjisht, frëngjisht dhe gjermanisht. “Kandidatët, të cilët aplikojnë për t’u pranuar në programe studimi të ciklit të dytë apo të tretë në institucionet e Arsimit të Lartë, duhet të kenë nivel të njohjes së njërës prej gjuhëve të huaja. Për pranimin në programet e studimit të ciklit të dytë, kandidati duhet të ketë njohje të gjuhës së huaj ndërmjet nivelit B1 dhe nivelit C1. Kandidati që aplikon për t’u pranuar në programe studimi të ciklit të dytë apo të tretë, në Institucionet e Arsimit të Lartë, duhet të ketë certifikime dhe rezultate të testimeve ndërkombëtare për nivelet e njohjes së gjuhëve, të cilat i përkasin një periudhe jo më vonë se dy vjet nga momenti i lëshimit të tyre”, thuhet në udhëzimin e MAS.

Pikërisht për t’u ardhur në ndihmë studentëve që duan të certifikojnë gjuhën angleze me një nga testet e njohura, British Council Albania ofron testin APTIS, të njohur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Në bashkëpunim me Universitetin Europian të Tiranës, British Council dhuroi mbi 40 provime falas për studentët me rezultate të larta akademike dhe studentë të angazhuar në klubet studentore apo në veprimtari të tjera. Përfaqësuesja e British Council, Alba Stefani thotë se: “Ne me UET kemi një bashkëpunim disavjeçar shumë të suksesshëm deri më sot por, ka qenë në kuadrin e testit ndërkombëtar të gjuhës angleze IELTS. Ndërkohë, ne kemi vendosur që këtë bashkëpunim ta zgjerojmë edhe me testin APTIS. Është një test i hartuar dhe administruar ekskluzivisht nga British Council dhe si i tillë aplikohet edhe nga British Council në Shqipëri. Në të njëjtën kohë, ky test është i njohur edhe nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, nëpërmjet udhëzimit numër 52. Meqë bashkëpunimin me UET-in vendosëm ta shtrinim edhe në drejtim të këtij testi, menduam që të zhvillonim këtë seksion pilot, ku i dhuruam provimet falas për studentë të spikatur nga ana akademike dhe nga ana e angazhimit shoqëror. Gjithashtu, zgjodhëm edhe studentë nga rrethet dhe jo vetëm nga Tirana. Studentët që zhvillojnë provimin do të pajisen me një certifikatë, e cila do t’i nevojitet për t’u regjistruar për në studimet Master dhe është e vlefshme për dy vite nga momenti i dorëzimit.”

Testi APTIS zgjat rreth dy orë dhe është i ndarë në tri seksione, që përfshijnë gramatikën dhe fjalorin, të dëgjuarit dhe të lexuarit. Studenti e kryen këtë provim nëpërmjet kompjuterit dhe në kohë reale merr edhe përqindjet e pyetjeve që ka zhvilluar saktë për secilin seksion. “APTIS është shumë fleksibël sepse është hartuar dhe zhvillohet në kompjuter, duke e zhvilluar provimin në një mënyrë të këndshme dhe jo stresuese. Dhe nëse do të flisnim për përparësitë, do të thoja që ka një anë tjetër shumë të rëndësishme që lidhet me pagesën. APTIS aktualisht është provimi më i lirë në treg. Fakti që është më i lirë nuk do të thotë që ka cilësi më të ulët, por përkundrazi ne krenohemi që kemi një ndër cilësitë më të larta”, përfundon Alba Stefani. Studentëve të interesuar për këtë provim mund t’u vijë në ndihmë edhe faqja e internetit www.britishcouncil.al.