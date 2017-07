Scottish Review: Enver Hoxha i Fevziut, dritë në psikikën e diktatorit…

Scottish Review i ka kushtuar një artikull librit të Blendi Fevziut mbi “Enver Hoxhën”, përkthyer në gjuhën angleze nga Majlinda Nishku. Është vlerësuar si një libër që hedh dritë në periudhën më të errët, shpesh të futur në frikë.

“Edhe pse në shumë aspekte është një histori horror, që celebron edhe kurajë dhe në disa raste mbijetesën kundër të gjitha shanseve. Imazhi i një vendi që ka kaluar shkatërrimin e Luftës së Dytë Botërore, territori shqiptar gjatë kësaj periudhe ka qenë një teatër i vazhdueshëm lufte”. Artikulli, ndër të tjera, ndalet në portretizimin e diktatorit nisur nga koha e luftës se si u bë lider: “…ky lider, Enver Hoxha, kishte kaluar kohën më së shumti duke shpenzuar energjitë duke eliminuar shokët shqiptarë që kishin formuar grupet e tjera të rezistencës, të cilët pozicionimin politik e kishin të ndryshëm nga ai komunist, i luftimit të gjermanëve. Por nuk ka dyshim se grupi i tij ishte efikas në objektivin e fundit. Objektivi britanik nuk ishte përfshirja në politikën shqiptare dhe kështu burrat e tyre në tokë nuk ishin instruktuar për të asistuar në ndihmesën e ndonjë grupimi të veçantë që do të sabotonte pushtimin gjerman. Me hyrjen e tij në Tiranë më 28 nëntor 1944 (mesa duket e llogaritur si një rastësi me përvjetorin e deklarimit të pavarësisë së Shqipërisë në 1912), në sytë e pjesës më të madhe të njerëzve, Hoxha ishte heroi i ditës. Ishte ushtria komuniste e Çlirimit Kombëtar që hyri si fitimtare, duke mundur gjermanët (Hoxha e minimizoi rolin e asistencës së Allied) dhe Shqipëria do të kishte një të ardhme të ndritur përpara.

Por në katër dhjetëvjeçarët në vazhdim, Hoxha, duke ndjekur shembullin e heroit të tij Stalin, eliminoi pa mëshirë të gjithë ata që i konsideronte si armiq, duke iu vënë pas Sigurimin, policinë sekrete, nëpërmjet përgjimeve dhe kontrollit te personave, duke i zhveshur njerëzit nga ndërmarrjet e tyre të vogla në bujqësi e blegtori, dhe në një pikë tjetër edhe duke u kërkuar llogari në “emër të popullit” që ishte ekuivalente me shprehjen “më mirë hamë bar se sa të tradhtojmë principet e marksizëm-leninizmit”. Libri i Blendi Fevziut është shkruajtur në një formë simpatike. Stili i tij dhe kthjelltësia të mbajnë të mbërthyer në këtë histori. Më shumë se të shkosh në një rrëfim kronologjik linear, Fevziu ka përdorur teknika të shkrimit narrativ, duke e filluar librin me dramën që rrethon ditën e fundit të Hoxhës dhe në vazhdim me momentin më të bukur të Hoxhës, hyrjen e tij triumfale në Tiranë në krye të Ushtrisë së Çlirimit Kombëtar, në fund të vitit 1944. Kureshtja jonë është ngjallur dhe Fevziu më pas kthehet në origjinën e Hoxhës në qytetin shqiptar të Gjirokastrës, jetën e tij si student dhe i ri, e ngritjen e pushtetit e tij në vitet e Luftës së Dytë Botërore. Fevziu na furnizon me një tablo të qartë të viteve të para të Hoxhës, ku ai shfaq disa nga prirjet të tij për pjesëmarrjen në politikë ose në studime”, thuhet ndër të tjera. “Fevziu ka bërë kërkime të jashtëzakonshme në arkiva, të vëna në dispozicion vetëm kohët e fundit dhe ka intervistuar shumë njerëz, të cilët e kanë njohur personalisht diktatorin dhe që kanë vuajtur nga burgimet e gjata, dhe shpesh të dyja. Këta njerëz kanë qenë të heshtur gjatë diktaturës dhe kanë qenë në gjendje të flasin ose të publikonin shkrimet e tyre vetëm pas rënies së këtij regjimit unik komunist. Në intervistat e tij kemi lexuar disa përgjigje shumë të sinqerta, me përshkrimet e emocioneve, që shkojnë nga admirimet e një adoleshenti te terrori i një të rrituri. Këto intervista ose kujtesa i japin dritë asaj që kishte ndodhur realisht, më shumë se të pranonin versionin “zyrtar: të shkruar nga vetë Hoxha në kujtesat e tij voluminoze. Por Fevziu përdori edhe komentet e tyre ose vëzhgimet si instrumente për të analizuar make-up-in psikologjik të diktatorit”.