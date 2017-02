Ja tri vendimet për kthimin e kompensimin e pronave

Qeveria ka nxjerrë dje 3 VKM, për zbatimin e ligjit të ri të pronës. Ofron mundësinë e kompensimit të veçantë brenda 1, 3 dhe 5 vjetësh, me vlera të reduktuara që variojnë nga 20 deri në 40 % të vlerës totale të pronës. Ofrohet dhe mundësia e kompensimit me ankand

Në bazë të vendimit të djeshëm, Qeveria ka përcaktuar se Agjencia e Trajtimit të Pronës (në vijim ATP), do vlerësojë financiarisht të gjitha vendimet përfundimtare që kanë njohur të drejtën e kompensimit në Republikën e Shqipërisë, sipas rendit kronologjik, duke filluar nga vendimi më i hershëm. ATP-ja, për efekt të kompensimit dhe të ekzekutimit të vendimeve përfundimtare, vlerëson financiarisht vendimet, duke u bazuar në vlerat e përcaktuara në hartën e vlerës. Ajo vlerëson financiarisht pronën e njohur për kompensim, në bazë të zërit kadastral që ka patur prona në kohën e shpronësimit, duke u bazuar në hartën e vlerës. Zëri kadastral i origjinës së pronës përcaktohet duke u bazuar në dokumentacionin ligjor të administruar në dosje ose, në mungesë të përcaktimit të këtij të fundit, për përcaktimin e zërit kadastral do të përdoret harta që është më e afërt me kohën e shpronësimit. Vlera e aksioneve, obligacioneve, kompensimit financiar apo çdo lloj kompensimi tjetër, duke përfshirë dispozitat ligjore për ndarjen e tokës bujqësore, që subjekti apo trashëgimtarët e tij kanë përfituar më parë, do të zbritet nga shuma e përllogaritur për kompensim. Pra për të gjitha ato dosje, të cilave u është bërë një pjesë e kompensimit fizik ose financiar të pronës, shuma e përfituar do t’i zbritet totalit që duhet për ta trajtuar në mënyrë të plotë këtë dosje, duke bërë fillimisht vlerësimin sipas zërit kadastral në kohën e shpronësimit. Pra edhe ata që kanë mundur më parë të përfitojnë kompensim financiar sipas formulës së mëparshme, nuk mund të konsiderohen më me fat, pasi shuma që kanë marrë do u zbritet nga shuma totale që del pas përllogaritjes që i bëhet pronës sipas formulës së re. Ndërkohë që kompensimi i subjekteve fillon pasi vendimi i vlerësimit të pronës bëhet përfundimtar, pra kur ka kaluar afati i përcaktuar për ankimim dhe nuk ka proces gjyqësor të hapur. Subjektet, të cilat disponojnë një vendim përfundimtar të vlerësuar financiarisht, kanë të drejtë të aplikojnë për kompensim. ATP-ja vijon procedurat për kompensimin e subjekteve sipas rendit kronologjik, duke filluar nga vendimi më i hershëm dhe duke shqyrtuar e verifikuar dokumentacionin. Të gjitha vendimet përfundimtare, të vlerësuara financiarisht si tokë bujqësore, pyll, livadh e kullotë përfitojnë kompensim fizik nga fondi i tokës. Ndërkohë që të gjitha vendimet përfundimtare, të vlerësuara financiarisht si tokë truall, përfitojnë kompensim financiar nga fondi financiar i kompensimit, deri në masën 50 000 000 lekë dhe pjesa e mbetur nga vlerësimi i vendimit përfundimtar kompensohet fizikisht, nga fondi i tokës.

Kompensimi i veçantë

Të gjitha subjektet që kanë një vendim përfundimtar kompensimi, pavarësisht rendit kronologjik të tij dhe llojit të zërit kadastral të pronës së vlerësuar, kanë të drejtë të aplikojnë pranë ATP-së me kërkesë ku shprehin vullnetin për t’u kompensuar financiarisht në mënyrë të veçantë. Në këtë rast, këto kërkesa do të trajtohen sipas një procedure gjithashtu të veçantë. Kështu nga çdo fond vjetor buxhetor i kompensimit financiar, jo më shumë se 1/3 e tij mund të përdoret për kërkesat e veçanta të kompensimit financiar. Të gjithë subjektet kërkues, të cilët shprehin vullnetin për t’u kompensuar financiarisht me kërkesë të veçantë, duhet të aplikojnë pranë ATP-së brenda vitit të çeljes së fondit vjetor buxhetor të kompensimit financiar. Pas aplikimit për kompensim financiar me kërkesë të veçantë, ATP-ja përgatit vlerësimin financiar të pronës, pavarësisht rendit kronologjik të vendimit. Subjektet që shprehin vullnetin për t’u kompensuar financiarisht me kërkesë të veçantë do të përfitojnë kompensim nga ky fond, sipas kësaj procedure: a) Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 1 viti, atëherë ai përfiton 20% të vlerës së kompensimit dhe heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere; b) Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 3 vjetësh, atëherë ai përfiton 30% të vlerës së kompensimit dhe heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere; c) Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 5 vjetësh, atëherë ai përfiton 40% të vlerës së kompensimit dhe heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere. Ndërkohë që edhe në këtë rast prioritet do të kenë aplikimet që kërkojnë të kompensohen financiarisht brenda 1 viti, më pas ato brenda 3 vjetësh dhe në fund ato brenda 5 vjetësh. Për aplikimet që duan ta marrin kompensimin brenda tri viteve, vlera e kompensimit ndahet në 3 këste, nga 10% për çdo vit, ndërsa për aplikimet për 5 vite, vlera e kompensimit ndahet në 5 këste, nga 8% për çdo vit. Kërkesat e veçanta për kompensim financiar likuidohen në vlerë të plotë, sipas përqindjes përkatëse, pavarësisht nëse vlera e tejkalon masën e përcaktuar në pikën 18, të këtij vendimi. Subjektet, të cilat disponojnë një vendim përfundimtar kompensimi, kanë të drejtë të aplikojnë me kërkesë të veçantë për kompensim financiar.

Ankandi

Të gjitha subjektet që kanë një vendim përfundimtar, i cili ka njohur të drejtën për kompensim, pavarësisht rendit kronologjik, kanë të drejtë të marrin pjesë në ankand, nëse ata shprehin vullnetin me anë të kërkesës për të përfituar kompensim fizik nga fondi i tokës, pavarësisht rendit kronologjik. Kompensimi fizik me ankand do të realizohet për pronat shtetërore, pjesë e fondit të tokës, dhe për objektet shtetërore, pjesë e fondit të kompensimit fizik të miratuar, si dhe objektet shtetërore, të cilat i kanë kaluar fazat e privatizimit, por nuk ka qenë e mundur shitja e tyre. Subjektet aplikojnë dhe shprehin vullnetin për kompensim fizik me ankand dhe në të mund të marrin pjesë të gjithë subjektet që disponojnë një vendim përfundimtar kompensimi. Procedura që do të ndiqet në fazën e parë të ankandit do të jetë ajo me përzgjedhje të blerësve. Kandidatët aplikojnë pranë ATP-së brenda 20 ditëve, nga dita e shpalljes së ankandit. ATP-ja, brenda një afati kohor prej 10 ditësh, nga dita e hapjes së ofertave, përcakton fituesin, në mbështetje të kritereve të çmimit më të lartë të ofruar. Nëse ankandi për shitjen e pronës nuk realizohet dy herë radhazi, për subjektet që disponojnë një vendim përfundimtar kompensimi, atëherë ATP-ja bën një ankand publik me procedurë të hapur për shitjen e kësaj prone, duke njoftuar çdo palë të interesuar për të marrë pjesë në ankand.

Vendimi, rastet dhe procedura për kompensimin fizik të pronës

ATP-ja mund të përdorë për kompensim fizik me pronë shtetërore pasuri, të cilat, në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, figurojnë në pronësi të shtetit dhe plotësojnë, të paktën, njërën nga kushtet e mëposhtme: a) Toka të ndodhet ndërmjet ose ngjitur pronave/pronës së kthyer me vendim përfundimtar administrativ apo gjyqësor; b) toka të mos ketë asnjë funksion publik, toka të mos ketë vlerë më të madhe se sa vlerësimi i tokës së njohur për kompensim, si dhe nuk prek infrastrukturën apo ndonjë zhvillim publik të ardhshëm. Subjektet e interesuara, të cilat disponojnë një vendim përfundimtar që ka njohur të drejtën e kthimit dhe kompensimit të pronës, që të përfitojnë kompensim fizik, sipas këtij kreu, duhet të paraqesin kërkesën për kompensim fizik me pronë shtetërore. ATP-ja, brenda 30 ditëve nga paraqitja e kërkesës, pasi e shqyrton atë dhe verifikon se kushtet e përmendura në këtë vendimi, plotësohen dhe se dokumentet e përcaktuara në këtë vendim janë të vlefshme e të rregullta, ndjek, për realizimin e kësaj procedure, hapat e mëposhtëm: Pranon të gjitha kërkesat e paraqitura brenda afatit 30-ditor për këtë truall dhe i shqyrton ato brenda 45 ditëve dhe merr vendim për kompensim fizik në pronën shtetërore, sipas këtij vendimi, duke respektuar radhën e preferencës, si më poshtë vijon: Toka i jepet, si kompensim fizik, subjektit të shpronësuar, të cilit i është njohur ky truall, por nuk i është kthyer, sepse, në kohën e daljes së vendimit përkatës, trualli vlerësohej i zënë ose për shkak të kufizimeve ligjore; toka u jepet subjekteve të tjera, të shpronësuara, nëse nuk ka aplikantë, sipas përparësive të përmendura më lart dhe, nëse plotësohet kushti i përcaktuar në shkronjën “c”, të pikës 32, të këtij vendimi. ATP-ja dërgon për regjistrim, në zyrën vendore përkatëse të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, vendimin e kompensimit.

Manjani: Nga sot nis kompensimi, 24 milionë dollarë dhe 23 mijë ha në dispozicion

Përkundër angazhimit të Gjykatës Kushtetuese për të dhënë vlerësimin e saj për ligjin e ri të kompensimit të pronave, qeveria ka vendosur të mos e presë këtë vendimmarrje, por të procedojë me zbatimin e tij. Kështu, gjatë mbledhjes së djeshme të Qeverisë, janë miratuar tri vendime, të cilat bëjnë të mundur zbatimin e këtij ligji në praktikë, duke filluar që nga përcaktimi i pozicionit ligjor të Agjencisë së Trajtimit të Pronës dhe deri te procedurat e trajtimit dhe vlerësimit të kërkesave për njohje dhe kompensim të pronës. Në një dalje të posaçme për mediat, ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, bëri të ditur se duke filluar që nga dita e sotme nis punë Agjencia e re e Trajtimit të Pronës dhe fillon menjëherë kthimi fizik i pronës, duke ndjekur parimin që aty ku prona është e lirë, ajo kthehet. Në total bëhet fjalë për një fond prej 23 mijë hektarë tokë në gjendje dhe e gatshme për t’u përdorur nga ATP-ja. Gjithashtu, ai bëri të ditur se paralelisht duke filluar që nga sot, do të nisë edhe kompensimi financiar i pronës, proces për të cilin janë vënë në dispozicion plot 24 milionë dollarë vetëm për këtë vit. “Kjo është oferta më serioze, -e theksoj këtë, -më serioze, që ka deri më sot shteti shqiptar për shtresën e pronarëve, që pa të drejtë quhen ish-pronarë. Ofertë, e cila bën të mundur njëherë e mirë sqarimin e çështjes së pronës”, -tha Manjani. Ndërkohë që për të gjithë ata qytetarë të Republikës të Shqipërisë, të cilët, për një arsye apo për një tjetër, nuk kanë pasur mundësinë që të aplikojnë për të kërkuar pronën e tyre, u krijohet mundësia, që sot të paraqesin një kërkesë vetëm me dokumente: Një dokument origjine të pronës dhe një hartë të pretenduar se ku gjendet ajo. Në momentin që paraqiten këto dy letra dhe një kërkesë në Agjencinë e Trajtimin të Pronës, është barra e kësaj Agjencie, që të shkojë t’i verifikojë vërtetësinë dhe t’i japë zgjidhje çështjes.