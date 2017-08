Fehmiu: Një vizitë e tmerrshme në Shqipërinë e ‘72-it

Në homazh të aktorit Bekim Fehmiu, sot, në Akademinë e Filmit Marubi bëhet prezantimi i monografisë “Odiseu i Kosovës”, si dhe shfaqja e filmit nga kronika e vizitës në Shqipëri, në vitin 1972, në një axhendë intensive të pasqyruar në TVSH, në raportet e sigurimit të shtetit dhe librin që shkroi vetë Fehmiu në vitin 2002, “Shkëlqim dhe tmerr”, botuar në Beograd

Një vizitë e aktorit Bekim Fehmiu në Shqipëri në vitin 1972, jo vetëm që do të ngrinte në këmbë gjithë nomenklaturën e kohës, por do vinte në lëvizje dhe sigurimin e shtetit. Ndoshta, në vështrimin e sotëm, kjo do të qe vizita më interesante e bërë ndonjëherë, e sidomos pritja që iu bë aktorit nga Kosova. Fotot, burimet historike si dhe një libër lënë nga vetë aktori, si mbresë pothuaj groteske nga kjo ngjarje në diktaturë, do të shndërrohen sot në një veprimtari kujtese në Akademinë e Filmit Marubi, siç thuhet “për të nderuar punën dhe veprën e aktorit me famë botërore”. Memoria nis me shfaqjen e filmit “Bekim Fehmiu në Shqipëri”, një kronikë që dëshmon vizitën në Shqipëri më ‘72-in.

Takimet e tij me njerëz të artit e kulturës, si dhe udhëtimet nëpër qytetet shqiptare si në Krujë, Durrës, Sarandë e Gjirokastër, por edhe në veprat industriale, ndiqen nga kamera e Bardhyl Martinianit, për t’u fiksuar më pas në celuloid. Filmi ka për regjisor Vitori Çelin, zgjat 10 minuta dhe është prodhuar nga Kinostudio “Shqipëria e Re”, 1972. Përveç kronikës televizive të arkivuar në AQSH, kjo histori është përshkruar në detaje edhe nga vetë aktori në librin “Shkëlqim dhe tmerr”, botuar në Beograd në vitin 2002, një libër me kujtime, kryesisht ato që kanë të bëjnë me vizitën e tij në Tiranë dhe disa rrethe të tjera të vendit, ku ai u prit me nderime të mëdha. Por nga ana tjetër, në media është botuar dhe një raport i detajuar i sigurimit të shtetit, ku ka lëvizur dhe çfarë ka thënë Fehmiu në vendet ku ka shkuar, dhe njerëzit më të cilët ka folur e takuar. I ftuar nga Kinostudio, Bekim Fehmiu qëndroi në Shqipëri prej datës 20 prill deri më 4 maj. Axhenda e tij ka qenë mjaft e ngjeshur, duke organizuar së pari, një pritje në drejtorinë e Kinostudios, mbas takimit vizitoi disa reparte të Kinostudios, si dhe asistoi në sheshin e xhirimit të një filmi artistik. Ndërsa vizitat nëpër Shqipëri janë bërë në Krujë, në muzeun e kalasë; Gjirokastër, në shtëpinë muze të Enver Hoxhës, në Muzeun e Armëve dhe nëpër qytet, më pas është bërë shikimi i shfaqjes “Shtëpia në bulevard”, interpretuar nga teatri profesionist i Gjirokastrës; gjithashtu ka vizituar Sarandën, Butrintin dhe Vlorën. Në Fier vizitoi Azotikun dhe Apoloninë. Vizitë në Shkodër, në Uzinën e Telave dhe në Vaun e Dejës. Takim dhe bisedë me aktorët e teatrit “Migjeni” dhe vizitë në shtëpinë e gruas së Bajram Currit. Asistoi në paradën e 1 Majit. Bekim Fehmiu u gjet i vdekur në apartamentin e tij në Beograd, më 15 qershor 2010. Vdekja e tij e cilësuar si vetëvrasje mbetet ende një mister i pazbardhur./V.M

Rrëfimet në vetën të parë

Fragment nga libri me kujtime nga udhëtimi i ‘72-it në Shqipëri, “Shkëlqim dhe tmerr”, botuar në Beograd, në vitin 2002. Ndërkohë në fillim të këtij muaji nga mediat e Kosovës është lajmëruar se së shpejti del pjesa e dytë e këtij libri, përkthyer nga Anton Berisha

Nga Bekim Fehmiu

Java e filmit shqiptar. I ftuar….. Mbahej për herë të parë “Java e filmit shqiptar” në Beograd, në Shtëpinë e Rinisë. Mezi arrita të shoh fundin e projektimit të njërit prej filmave. Takoj Abdurrahman Shalën, regjisorin e ri Besim Sahatçiu… Më njohën me dy regjisorë të rinj nga Shqipëria, Piro Milkani dhe Dhimitër Anagnosti. – A do të kishit ardhur te ne si i ftuar? – më pyet Dhimitri, ai shtatshkurtri me tipare të zeza, i cili studimet e kameras dhe të regjisë i kishte kryer në Leningrad dhe në Moskë. – Me shumë dëshirë, nëse më ftoni! Atelie 212. Jam i ulur në bufe me kolegët. Hyn Borisllav Mihajlloviç-Mihizi, një nga intelektualët më të mëdhenj të vendit. “Dëgjova se do të shkosh në Shqipëri. Atje jeton një shkrimtar i madh. Quhet Ismail Kadare. Ka shkruar një roman të mrekullueshëm, ‘Gjenerali i ushtrisë së vdekur’.Shiko nëse mund të ma sjellësh”. Erdhi ftesa që të jem i ftuari i Kinostudios shqiptare. Ditë e zymtë. Udhëtova me atë karakatinën e JAT-it. Nga avioni mund të shihet plani urbanistik i Tiranës, të projektuar në mënyrë të tillë që të mund të ndjekë rendin e fjalëve “Duçe” (kështu është quajtur Musolini). Aerodromi? Tipik për një vend të vogël dhe të varfër. Për herë të parë në Tiranë. Procedura me kufitarët e ashpër dhe me doganierët, të cilët ngjasin me aerodromin, shkoi pa vështirësi, sepse më prisnin Dhimitër Anagnosti dhe Pirro Milkani si dhe drejtori i Kinostudios (…) Më sistemuan në hotel “Dajti” në qendër të qytetit. Më pëlqeu heshtja, pa atë zhurmën e qarkullimit të automjeteve, vetëm ndonjë biçikletë. Tirana duket e bukur. Bulevarde të gjëra, me shumë lule, me pemë anash… Monumenti i Gjergj Kastriotit dominon tërë qendrën. Mikpritësit kishin organizuar shfaqjen e filmit “Odiseja”. Salla e kinemasë e mbushur plot e përplot me të ftuar të përzgjedhur. Duartrokitje dhe pritje njëlloj sikur presin një njeriun e tyre. Me krenari, me gëzim, me ngrohtësi. Filluan vizitat zyrtare. Në Lidhjen e Shkrimtarëve, krahas me të tjerët, njihem me Ismail Kadarenë, Dritëro Agollin… Ismail Kadareja, intelektual tipik, me syze me skelet metalik, duke dalë më thotë: – Do të doja t’ju dhuroj romanin tim “Gjenerali i ushtrisë së vdekur”, por kam vetëm versionin në gjuhën frënge. – Do të më bëhej shumë qejfi. Më dhuroi bestsellerin e tij me dedikim. Vizitova Akademinë e Arteve, Kinostudion, biseda të thjeshta. Pyetjet, profesionale. Ndihet kërshëria e tyre, dëshira për të ditur sa më shumë. Pyetjet i bëjnë të përzgjedhurit. Jashtë në rrugë më drejtohet një djalosh me trup atleti, me sy të zinj dhe të mëdhenj, me flokë të zinj të dendur: “A mund të më jepni një autograf ? Unë jam student i vitit të tretë të Akademisë së teatrit. Quhem Timo Flloko. Kam një motër në Jugosllavi. Njerëzit e mi janë nga Peja…” Ata që më shoqëronin ma bënin me shenjë që të nxitoja. – Ju do të jeni Omar Sharifi shqiptar! – i them djaloshit kur u ndamë.

DURRËSI

Durrësi. Teatri. Në fuaje, busti i Aleksandër Moisiut. Marr pjesë për herë të parë në një koncert me këngë e valle shqiptare. Zëra madhështorë, të shkolluar. Bukuria e atyre valleve të ngadalta për nga ritmi, por dinjitoze dhe, menjëherë më pas shumë të gjalla. Valltarët e veshur me kostume popullore shumëngjyrëshe. Jam i emocionuar, thuajse më zihet fryma dhe jam shumë krenar që po më jepet rasti të shoh këtë bukuri. Më shpunë të njihem me anëtarët e Ansamblit. I përgëzoj dhe i falënderoj që më bënë të përjetoj këtë ndjesi të paharrueshme. Nuk e kisha ditur se në Durrës kishte një amfiteatër, madje edhe i madh sa ai i Koloseut romak. Është zbuluar vetëm një e treta. Shoqëruesit më takuan me arkeologun amator. Dridhet nga emocioni, duke më treguar një varëse të hollë prej ari, ku ishte varur një figurë në formën e gjethes së duhanit. Dridhet sa herë që e prek. Çfarë thesari! Thesar i vërtetë kulturor, shpirtëror. Me sugjerimin e atyre që më shoqëronin, më dhuroi si pa qejf, një kopje të Afërditës të shekullit IV-V p.e.s.

Kruja

Vendlindja e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Cili është ky gjeni, i cili arriti që për një çerek shekulli të ndalë fuqinë e pandalshme të Perandorisë Osmane dhe të mos e lejojë depërtimin e saj drejt Perëndimit? Kalaja e Skënderbeut, e cila dominon në tërë kodrën e qytetit, është e rikonstruktuar nga disa pjesë të saj të shekullit XIV. – Përse përkrenarja e Skënderbeut ka një kokë dhie? – e pyes ciceronin e muzeut. – Gjatë një beteje, Skënderbeu lidhi pishtarë pishe në brirët e dhive, të cilat pastaj i lëshoi para ushtrisë së tij. Turqit u frikësuan “nga kjo ushtri e madhe që po vinte drejt tyre” dhe u tërhoqën. Në shenjë përkujtimi për këtë betejë, ai e zbukuroi përkrenaren e tij me kokën e dhisë me brirë. Sapo hymë në kështjellë, e pyes: “Përse keni ndërtuar një muze prej alumini e qelqi, në një ambient të rrethuar me gurë qindravjeçarë? Keni futur Amerikën në kështjellë.

Parada e 1 Majit

Shokët më thonë se duhet të jem i pranishëm në tribunën ku do të jetë edhe Enver Hoxha. Më pyesin nëse pranoj, duke pasur parasysh se mund të kem probleme në vendin ku jetoj. 1 Maji i vitit 1972. Në tribunën para hotel “Dajtit”, ja ku jam edhe unë në rreshtin e parë, i rrethuar nga qindra kinezë të veshur me rroba doku dhe të kopsitura deri në grykë. Nga ana ime e majtë, rreth njëzet metra, Enver Hoxha përshëndet me dorë ata që parakalojnë. Parakaloi edhe ushtria me uniforma ngjyrë kaki dhe e “armatosur” me automatikë. Qëndrimi i tyre ushtarak, rreshtat, nuk më pëlqyen. Përkundrazi. Fytyrën e Enver Hoxhës nuk arrita ta shoh. Dita e fundit. Teksa shëtisim nëpër bulevard, shokët më flasin për konfliktin dhe ndarjen me Hrushovin dhe BRSS-në, për shkak të të cilit, për pak sa nuk kishin vdekur nga uria. Kishin qenë të detyruar ta blinin me ar grurin në Kanada. -A e patë shokun Enver? Ja tek është. Vetëm dy shoqërues. E vështrova. Një zotëri i vjetër, veshur me kostum ngjyrë bezhë. Pa kravatë, borselino në kokë, duart pas kurrizit, shëtit ngadalë nëpër bulevardin e zbrazët. – Përse nuk ka ndonjë sigurim të veçantë? – Jooo! Nuk është nevoja. Nuk ka asnjë rrezik. Populli e do. Shoku Enver banon këtu. Më treguan një vilë të rrethuar me gjelbërim e lule. Hymë edhe në dy banesa private. Në banesën e parë, të mobiluar thjesht, Dhimitër Anagnosti më njeh me të shoqen, një artiste bukuroshe. Miku i familjes sonë, Ramadan Sokoli, të cilin nuk e njihja, një intelektual i jashtëzakonshëm dhe i cili nuk ishte fort i dashur për regjimin, më dhuroi shiritat e magnetofonit me regjistrime të monologëve të Aleksandër Moisiut. Çfarë dhurate!