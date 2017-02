Është e mundur të ndryshohet forma e hundës suaj në shtëpi

Nga Andrea Memushaj/Kandidat në Shkencat Mjekësore, kirurg plastik

Përshëndetje, unë quhem Andrea Memushaj dhe jam kirurgu plastik kryesor në një klinikë të njohur në Tiranë.

Kam përvojë më shumë se 15 vjet në mjekësi. Çdo vit unë bëj me qindra operacione, për të cilat njerëzit janë të gatshëm të paguajnë shumë të konsiderueshme parash . Për fat të keq, shumë prej tyre nuk janë të vetëdijshëm që në 80% të rasteve operacionet plastike nuk janë të nevojshme! Në ditët e sotme mjekësia moderne na lejon të korrigjojmë çdo të metë në pamje pa ndihmën e kirurgjisë plastike .

Kirurgjia plastike është metodë e shpejtë, e shtrenjtë dhe shumë e rrezikshme e transformimit. Qëllimi kryesor i saj ishte për t’i ndihmuar njerëzit me defekte të lindjes në pamje ose me defekte që kanë pësuar pas lëndimeve.

POR…DOKTORËT e kanë bërë këtë një biznes mjaft fitimprurës, duke kryer operacione pa indikacione, por vetëm në bazë të kërkesave. Për shkak të kësaj kemi rezultate të ngjashme:

Industria e bukurisë fsheh me kujdes shumë metoda jo kirurgjike të korrigjimit të pamjes dhe sot unë do të flas për një prej tyre.

Gjashtë muaj më parë, mu afrua një paciente duke shprehur dëshirë të bëj një operacion plastik të hundës, thënë thjeshtë – për ta ndryshuar formën e hundës së saj. Ishte një vajzë 20 (!) vjeçare, mjaft e bukur. Por, ajo mendonte që kishe hundën e madhe dhe me një gungë. Kur e pyeta se pse e konsideron hundën e saj “të shëmtuar,” ajo u përgjigj: “Është në modë ta kesh një hundë të vogël dhe të rregulltë “.

Si një specialist, unë i tregova asaj se forma e hundës së saj ishte perfekte nga ana anatomike, dhe operacioni në rastin e saj vetëm mund ta dëmtojë atë . Por si mund t’ja dëshmojë një personi se veprimet e tij/saj nuk janë në rregull? Kjo është e drejtë – kjo është e pamundur.

Pastaj vendosa t’i ofroja asaj një zgjidhje alternative – për ta korrigjuar lehtësisht majën dhe gungën e hundës së saj duke përdorur Rhino-Correct..

Çfarë është Rhino-Correct?

Ky është një kapëse speciale, i cili ndihmon ta ndryshoni formën e hundës pa ndihmën e kirurgjisë plastike. Është i gjithanshëm dhe ka një gamë të gjerë të veprimeve ndihmuese:

– për të ngushtuar formën e hundës

– për të zvogëluar gjatësinë e saj

– për të hequr hungat ose kodrinat

– për të korrigjuar majën e hundës

– për të ndryshuar formën e anësoreve të hundës

– për të rikthyer simetrinë

Me përdorimin e rregullt të Rhino-Correct rezultatete dëshiruara mund të arrihen brenda 2-4 muajve pa ndikime traumatike ose ndjenjën e dhimbjes.

Ekspertët e kanë njohur Rhino-Correct si alternativë të 100% të kirurgjisë plastike, duke marrë parasysh faktin që është dhjetë herë më i lirë dhe absolutisht i padëmshëm. Por, siç e shihni, përdorimi i tij nuk sjell shumë fitim në industrinë e bukurisë sikur operacioni plastik i hundës. Prandaj, informacioni rreth këtyre kapëseve është i fshehur me kujdes .

Pacientja ime fillimisht trajtohej me Rhino-Correct me skepticizëm, por unë e binda atë që rezultatet do t’i përmbushin pritjet e saja. Dhe nuk ka nevojë të frikësohet për shëndetin e saj dhe nuk ka nevojë të shpenzojë shumë para.

I tregova asaj në detaje se si përdoret Rhino-Correct për të arritur rezultatet e dëshiruara dhe ajo caktoi një vizitë tjetër pas tre muajsh.

Ky është efekti që ka arritur ajo gjatë një periudhe shumë të shkurtër kohore:

Ndryshimi para dhe pas është shumë i madh. Nuk jam i sigurt nëse operacioni kirurgjik do t’i ofronte efekt më të mirë: hunda e pacientës është bërë shumë më e lëmuar, gunga pothuajse është zhdukur dhe duke korrigjuar formën e majës së hundës, hunda ka filluar të duke më e rregullt dhe më elegante. Dhe tërë kjo është bërë:

Pa operacion

Pa dhimbje, mavijosje ose ënjtje Pa terapi të shtrenjta pas operacionit.

Si një doktor me përvojë, veçanërisht për kujdesjen e shëndetit të pacientëve, unë rekomandoj këtë kapëse për secilin që dëshiron të ndryshojë ose përmirësojë formën e hundës . Pa përpjekje, shpenzime të panevojshme dhe dëme në shëndetin tuaj. Sot është alternativa e vetme e operacionit plastik, dhe është shumë më superiore në efikasitet.

