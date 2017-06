11 gjërat që duhet të dini për penisin!

Emrat për të janë të shumtë e të larmishëm…, por në gjuhën shkencore quhet penis.

Lista me emra për të është shumë e gjatë, madje në lidhje me të janë krijuar edhe mite, legjenda, citate, barsoleta, poezi e shumë të tjera. Por çfarë është e vërtetë dhe çfarë është thjeshtë trillim?

Gazeta “Bild” bën të ditur faktet më të rëndësishme në lidhje me penisin .

Gjatësia

Në gjendje gjumi mesatarja e penisit europian është 9.16 centimetra. I ngritur shkon në 13.12 centimetra. Te vetëm dy për qind e meshkujve, penisi është më e gjatë se 20 centimetra. Studiuesit e Kolegjin Mbretëror të Londrës kanë studiuar për këtë 15,521 penisë.

Cifti ne kreavt dhe penisi i tij ne qender te vemendjes

Penisi më i gjatë i të gjitha kohërave është ai aktorit të pornos “Long Dong Silver” (55 cm)!

Por nëse keni një penis të vogël dhe nuk ndiheni komod me të, ju mund t’i nënshtroheni një operacioni si për zgjatjen e tij ashtu edhe për trashjen e tij, – vetëm se do t’ju kushtojë shtrenjtë. Kostoja e një zgjatjeje penisi e kombinuar (3-6 centimetra) dhe trashje (2-3 cm): gati 10 000 Euro.

Gjaku i penisit vs. Mishi i penisit

Një dallim është bërë ndërmjet gjakut të mishit të penisit. Penisi i gjakut vihet në funksion në momentin kur keni një ereksion, ndërsa penisi mishi mbetet përafërsisht ai që mbetet pas largimit të ereksionit.

Ereksioni i mëngjesit

Burrat kanë deri në gjashtë ereksione gjatë natës. Ata zgjasin mes 20 dhe 50 minutat. Trupi kontrollon kështu funksionet e tij, përfshirë edhe ereksionin. Absurditet absolut: Ereksioni i mëngjesit nuk ka të bëjë aspak me thënien “seksi më i mirë është ai i mëngjesit” as me mbushjen plot të fshikëzës.

Trafiku majtas apo djathtas?

Mesazhi i qartë: Asnjë penis nuk është i njëjtë me tjetrin. Gati 50 për qind janë drejt, gjysma tjetër janë të lakuar në të majtë apo në të djathtë.

Shtrembërimi i penisit, puna me dorë

A mund të shtrembërohet një penis nga masturbimi? Prof. Frank Sommer (47), profesori për Shëndetin e burrave në klinikën universitare Eppendorf (UKE) në Hamburg shprehet për “BILD”: “Penis i shtrembër është shkaktuar për shkak të dëmtimeve të lehta që ka marrë nga gjymtyrët. Kjo ndodh shpesh gjatë raportit seksual, kur p.sh. në pozicionin “cowgirl”, në të cilin partnerja femër qëndron sipër.

Fraktura e penisi

Në penis nuk ka eshtra, prandaj asgjë nuk mund të thyhet. POR: Indi erektil mund të lëvizë nga vendi dhe mund të shkaktojë dhimbje të tmerrshme. Kjo gjë quhet gjerësisht si thyerja e penisit. Shkaku më i zakonshëm: Penisi mund të përdridhet gjatë seksit.

Simptomat janë ngjyra e penisit nga kafe e thellë në blu. Do të thotë: ngushtimi urethral ose probleme të ngritjes mund të shmanget.

Pilula blue

Për shkak të problemet me ereksionin, disa njerëz synojnë të marrin fuqi nga viagra. Kur një anglezi nuk po i përgjigjej miku i tij në pantallona, 36-vjeçari shkoi dhe piu çuditërisht 36 pilula. Pasojat: marrje mendsh, të vjella, halucinacione – dhe natyrisht një ereksion, që nuk ulej më. U detyruan që ta çonin urgjent në spital. Për fatin e tij gjithçka shkoi mirë. Por në rastin më të keq përdorimi i Viagrës mund të shkaktojë atak në zemër.

Pas 1000 prishjesh, përfundon sperma

Prof. Sommer: “Kjo është një përrallë e mundshme. Spermë të riprodhohet përsëri dhe përsëri në të testikuj”.

Spermë-Me shpejtësi të madhe

Gjatë prishej, sperma e xhiron nga prostatës në drejtim të daljes me një shpejtësi prej rreth 44 km/h.

Prodhimi-Nonstop

Mes moshës 15 dhe 60 vjeç një burrë prodhon rreth 30-50 Litra Spermë. Pra ai mund të derdhë nga 8571 herë deri në 14 286 herë.

Shija

Sperma (përbëhet nga 91.8 për qind ujë) ka shijen e qumështi të kripur. Këshillë: Djema, një litër e spermës përmban rreth 45 gram proteina, plus vitamina E, C dhe B12.