Një libër për jetën e Agim Shehut

Emri i Agim Shehut nuk është i panjohur për lëvruesit e letrave, as edhe për lexuesit e zakonshëm të periudhës së para tri dekadave. I cilësuar si një nga poetët më të rëndësishëm të vendit i viteve ‘60, ai ka shkruar e botuar jo vetëm vjersha e poema, të cilat janë edhe bazamenti i krijimtarisë së tij, por edhe tregime, novela, përshkrime e skica, mbresa, studime, kujtime, artikuj studimorë e deri drama. Për një periudhë të gjatë emri i tij s’u duk kund në shtypin e kohës. Për disa u harrua, disa të tjerë pyesnin se ç’u bë ky njeri që, përveç të tjerash, ishte edhe gazetar i kulturës në gazetën më të rëndësishme të kohës, në “Zërin e popullit” e ia kishin lexuar shkrimet. Pati edhe të tjerë që e gjykuan ndryshe, madje i vunë në dyshim edhe vlerat e tij si poet, pas kritikës së ashpër, gjykimit edhe më të ashpër e dënimit të skajshëm që nisi me përjashtimin nga partia, kthimin në kandidat partie, vazhdoi me riedukimin në gjirin e klasës punëtore, në Kombinatin Metalurgjik në Elbasan për një periudhë 2-vjeçare që u zgjat në 10 vjet, me heqjen e të drejtës së botimit, reflektimin ndaj gabimeve, autokritikat si autodafe në publik, me fjalë e me vepra, deri te persekutimi i familjarëve e miqve të tij. Të renditura kështu, gjërat, faktet, ndodhitë, arsyetimet, justifikimet, reflektimet, masat e çdo gjë tjetër që buron prej tyre, duken të thjeshta, të kuptueshme e deri të arsyeshme. Mirëpo në jetën reale të kohës, ato ishin krejt ndryshe, tepër të ngatërruara, të paqarta, të pabesueshme, krejt të pakuptueshme për njeriun e sotëm, të pakonceptueshme për çdo lexues apo qytetar të thjeshtë që e merr në dorë librin më të ri të Agim Shehut, të cilin autori e ka quajtur roman , por ngjan më tepër si një jetëshkrim i tij për një periudhë 10-vjeçare që kaloi në Kombinatin Metalurgjik. Madje edhe më gjerë. Njerëzit, ngjarjet, faktet, historitë përfshijnë një periudhë shumë më të gjatë, pothuajse tërë jetën e shkrimtarit, që na shpaloset sa nga tregimet e momenteve më të spikatura të jetës së tij, aq edhe përmes kujtimesh retrospektive, të sjella kryesisht prej atij vetë. Ajo që na shfaqet nuk është jetë por një ferr, i ngjashëm me ferrin dantesk, por akoma më i tmerrshëm se ai, se nuk është pjellë e fantazisë së një shkrimtari, por krijimi i kokës së një Zeusi, në epokën e diktaturës, epokës që e kemi njohur e jetuar edhe ne.

Ngjarjet tregohen në vetën e parë. Por s’është vetëm kjo teknikë e të treguarit që e bën aq bindës, të sinqertë, të allasojshëm, të llahtarshëm fort e jetësor, subjektin që autori ka zgjedhur të na e shpalosë në veprën e vet. Më shumë se subjekt romanesk në të kemi mundësi të zbulojmë një pjesë jete të vërtetë, e konturuar si një grumbull ngjarjesh e ndodhish, faktesh, përsiatjesh e meditimesh të gazetarit profesionist për ngjarjet më të rëndësishme të kohës së vet, të brezit të tij, që ai i jeton e i riprodhon si protagonist. Asgjë nuk i shpëton syrit e gjykimit të tij prej gazetari e prej poeti të spikatur në të njëjtën kohë. Edhe pse mjaft nga ngjarjet e ndodhitë janë të njohura për ne ato marrin një tjetër ngjyrë e gjykim për shkak të këndvështrimit të tij sa të vëmendshëm aq edhe të kujdesshëm. Këto na bëjnë që kjo vepër voluminoze, me afro 500 faqe, të na krijojë më shumë përshtypjen e një jetëshkrimi faktik gazetaresk se sa të një romani. Aq më tepër që edhe personazhet, në Tiranë, Tepelenë, Gjirokastër, Metalurgjik e Elbasan, apo kudo ndodhen, janë realë, të konturuar bindshëm, realisht, si personazhet e shkrimeve gazetareske apo dokumentare dhe bashkëkohësit i identifikojnë lehtësisht, ua kujtojnë bëmat, kontributet apo funksionet në jetën politiko-shoqërore reale të kohës. Për më tepër, në shumicën e rasteve ata na dalin edhe me emrat realë. Edhe kur emrat e tyre janë përfaqësues e simbolikë, janë lehtësisht të identifikueshëm.

Ngjarjet kanë intensitet të madh e lexohen me një frymë. Edhe për rëndësinë që kanë, për tragjizmin që ngërthejnë, edhe për mënyrën e të përshkruarit e të të gjykuarit, edhe për zhdërvjelltësinë dhe elegancën e të shkruarit, por më së shumti sepse të bëjnë të mendosh fort, frikshëm, për atë realitet sa të tmerrshëm aq edhe të pabesueshëm. A kanë ndodhur pikërisht kështu këto gjëra? A mos është tepruar e keqja, shpifja, mashtrimi, zhgënjimi, spiunllëku, që duket sikur i janë qepur pas, me bukë në torbë, një autoriteti të letrave siç ishte Agim Shehu? Këtë përshtypje krijon me leximin e parë. Më pas, si e rilexon e rilexon veprën ( sepse “Udha për te vdekja” është nga ato vepra që lexohen me laps në dorë, i nënvizohen rreshtat e mendimet në çdo faqe) shumë fakte e ngjarje fitojnë kuptime të reja. Lexuesi e ka të drejtën ta mendojë e ta gjykojë si ta shohë të arsyeshme: si jetëshkrim real apo si roman. Ta gjykojë si realitet real që e kemi përjetuar edhe ne apo si një realitet ndryshe, bardhë e zi, kryesisht zi, fiksion, të krijuar nga autori. Ndofta në këtë dyzim ka qenë ndodhur edhe vetë autori dhe e ka zgjidhur duke e kanalizuar veprën madhore të tij në prozë, në kolanën e romanit. Si në çdo roman, ka ngjarje reale që e frymëzojnë autorin, ka edhe të krijuara prej tij për shkak të subjektit të romanit. Lexuesi është i lirë ta zgjidhë vetë e të gjykojë vetë për ngjarjet e personazhet, herë duke iu përafruar e herë duke iu larguar personazheve reale.

Romani “Udha për te vdekja” ka si bosht kryesor kalvarin e dënimit të shkrimtarit për faje që s’mund të quhen faje, për gabime që asesi s’mund të përbëjnë faje të dënueshme aq skajshëm. Shumë fakte, herë-herë të stisura, të shpikura qëllimshëm, të stërholluara e të tjerra, janë prodhime seriale të industrisë së shkatërrimit të njeriut, siç e quan autori. Personazhet bashkëkohës që e shoqërojnë radhiten në dy klane: atë me emra të përgjithshëm, si gjenerali i krahinës, shkrimtari zyrtar, doktori i Tepelenës, sekretari i redaksisë , zë-vëja, enigma, arkivoli, korbi, krahinori, kosovari, vinçieri, e të tjerë dhe të tjerët, me emra konkretë, që shumëkush nga ne i njeh dhe i kujton, si Bardhi, Dëfrimi, Dalani, Rexho, dhe më të mirët sigurisht miqtë e Metalurgjikut, nëndrejtori Hakani, inxhinier Vorfi, Ramadani nga Dibra, Lekua, Burbuqja, Flora, Linda, Teuta, Liria, Bashkimi, shofer Meti, banakier Ahmeti, Nauni, Demo Arixhiu e të tjerë. Këta, herë veprojnë, herë mbajnë qëndrim ndaj autorit, herë e përkrahin apo e ndihmojnë atë, herë e bëjnë që t’i kthehet për ndihmë përvojës së tyre. Janë personazhe të dashur shumica prej tyre, që do t’i donte gjithsecili prej nesh t’i kishte miq.

Kalvari i dhimbjeve të Agim Shehut si autor i librit por njëkohësisht edhe si heroi i romanit “Udha për te vdekja”, mbyllet me kthimin e tij në Tiranë. Por edhe me këtë nuk mbarojnë përndjekjet e survejimet ndaj tij. Tanimë i sëmurë, me sëmundjen e fituar në Metalurgjik, ”prokurorin” e kam brenda në mushkëri, do të shprehej ai për koksin. Pashmangshmërisht i pashërueshëm, ai mbaron në spital, aty ku e kanë fundin edhe ata atje poshtë, të burgosurit që mjekohen apo vdesin në spitalin e burgut. Ndër mend na vijnë historitë e të sëmurëve psikikë, apo banorëve të Çmendinës së Elbasanit, që ishin më normal se njerëzit e zakonshëm normalë të Shqipërisë, që gjykonin se njerëzit përjashta, ishin të çmendur por s’e kuptonin se ishin të tillë, se për t’u fshehur vetë, i mbyllnin të tjerët në Çmendinë, që të shpëtonin veten.

Gjyqi i puçistëve të politikës, të ushtrisë, të ideologjisë, të ekonomisë e të gjithçkaje që përfshin jeta njerëzore, që synonte asgjësimin e mendimeve ndryshe, synonte justifikimin për krimet e makabritetet e atyre lart (pushtetarëve) ndaj njerëzve normalë këtu poshtë (njerëzve të thjesht-popullit). Gjyqi u bëhej të tjerëve, njerëzve të zakonshëm, pa pushtet politik apo ideologjik, pa funksione partiake e pushteti. Gjyqi i bëhej jetës së përditshme të njerëzve të zakonshëm në jetën e përditshme që ishin në fokus të delirantëve të pushtetit. Asgjë nga kalvari i mundimeve të jetës së tij dhe të bashkëkohësve të tij nuk i shpëton vëzhgimit të gazetarit e shkrimtarit Agim Shehu që vjen te ne përmes faqeve të këtij libri.

Ngjarjet e 100 faqeve të fundit janë kryesisht mendime e meditime filozofike të autorit për Jetën, për Dashurinë, Fenë, Doktrinat e mëdha, Gjithësinë, Mitologjinë, Shkencën, Kulturën, Natyrën, Zotin, Biblën, Kuranin, Dogmat e dilemat e mëdha njerëzore që lidhen me krijimin e botës, me Jetën e Vdekjen, Faljen, Frikën, Gjumin, Pavdekësinë, e të tjera. Kjo pjesë e librit rrëfehet në vetën e tretë. Pra, nëse pjesa kryesore rrëfen udhëtimin e jetës së Agim Shehu nga vetë ai, në këtë pjesë të fundit tregohet vazhdimi i kësaj udhe deri në mbyllje, nga të tjerët. Këto tregohen përmes bashkëbisedimit me Zanën, bashkëshorten e tij, bashkudhëtaren e tij të pandarë në tërë kalvarin e mundimeve, përshkruar imtësisht, mjeshtërisht, fuqimisht, emocionalisht e dëshpërimisht nga autori. Edhe librin ia kushton Zanës, fisnikes besnike në mundimet e mia, siç do ta quajë autori në kushtimin që i bën. Sa janë të vërteta e sa të krijuara ngjarjet e historitë që rrëfehen në këtë roman? Sa janë të drejta gjykimet e arsyetimet e autorit? Lexuesi këto mund t’i zbulojë vetë duke lexuar faqet e librit i cili, përveç të tjerash, mund t’i shërbejë edhe si një filozofi e të mësuarit me vdekjen që prej së gjalli, si mendim se vetë Jeta nuk është gjë tjerët veçse udha që përshkon Njeriu nga Lindja deri te Vdekja. Njeriu jeton kur këtë udhë e përshkon denjësisht.

*Hatixhe Reka

Tiranë, qershor 2015