Çfarë formash të vaginave ekzistojnë?

Ngjashëm si edhe gjurmët e gishtave, nuk ekzistojnë dy vagina krejtësisht të njëjta. Nga përshkrimi si, p.sh., “vagina tepër e ngushtë” ose “vagina tepër e gjerë”, pjesëtaret e gjinisë së bukur nuk dinë ç’të thonë.

Vagina e ngushtë

Këtë tip vagine shumë shpesh kanë femrat me shtat shumë të hollë, të dobëta dhe ato me shtat të vogël. Kjo formë vagine në krahasim me të tjerat është më e ngushtë nga format e tjera të vaginës. Edhe pse kjo formë vagine zakonisht premton seks të shkëlqyeshëm, në disa raste mund të shkaktojë ndjenjë të pakëndshme kur penisi është diç më i ndjeshëm.

Vagina me buzë të trasha

Buzët e plota menjëherë tërheqin vëmendjen dhe nga pak janë që qitura jashtë. Mirëpo pikërisht kjo pamje e nxit mashkullin më shpesh për seks oral dhe për t’i ofruar femrës e përvojë dhe kënaqësi të paharrueshme. Meshkujt thonë që kjo formë e vaginës i eksiton shumë, ndërkaq edhe vetë penetrimi dhe gjetja e “rrugës së vërtetë” në këtë formë vagine dukshëm është më e lehtë.

Vagina me gunga për shkak të depilimit

Natyrisht, meshkujt gjithmonë vërejnë kur femra është përpjekur të rregullojë dhe të mirëmbajë frizurën e qëndrueshme “midis këmbëve”. Qimet e rritura nuk janë dukuri e rrallë. Mirëpo, për fat të mirë, ekzistojnë mënyrat se si të pengohen. Depilimi i kujdesshëm, pastaj dehidratizimi i asaj pjese të trupit mund të ndihmojnë shumë.

Vagina e gjerë

Vaginat e gjera ofrojnë penetrim të lehtë me rastin e seksit dhe jo rrallë brengosen meshkujt të cilët lehtë mund të mendojnë se si “vegla” e tyre thjesht nuk është mjaft e madh.