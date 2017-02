Nxënësit shqiptarë nën nivelin mesatar, degët e mësuesisë i zgjedhin më të dobëtit

Ministria e Arsimit dhe Sportit prezantoi draft-Strategjinë e Arsimit Parauniversitar 2014-2020: Tekste dhe kurrikula të reja, heqje taksimi për investimet në arsim dhe kualifikim të mësuesve. Nora Malaj: “Kjo strategji ka si objekt të saj kryesor nxënësin dhe formimin e plotë të tij duke e aftësuar atë për tregun e punës, në mënyrë që mos të kemi më analfabetizëm funksional, por fëmijë të aftë duke nxitur elementët e veçantë të tyre”.

Ministria e Arsimit dhe Sportit prezantoi dje draft-Strategjinë e Arsimit Parauniversitar 2014-2020, që orienton politikat afatmesme dhe afatgjata sektoriale për përsosjen e arsimit parauniversitar, sipas vizionit të qeverisë. Në këtë dokument pranohen problemet e mëdha me të cilat po haset arsimi parauniversitar në vend, që nga niveli i dobët i nxënësve, që sipas ministrisë vjen nga niveli i keq i mësimdhënies, mungesa e kualifikimit të mësuesve, tekstet e dobëta etj. Zv.ministrja e Arsimit dhe Sportit, Nora Malaj tha se strategjia është në fazën e diskutimit me grupet e interesit, në mënyrë që të realizohet një strategji për një arsim gjithëpërfshirës i mbështetur në strategjinë e BE-së për sistemin arsimor.

“Kjo strategji ka si objekt të saj kryesore nxënësin dhe formimin e plotë të tij duke e aftësuar atë për tregun e punës, në mënyrë që mos të kemi më analfabetizëm funksional, por fëmijë të aftë duke nxitur elementët e veçantë të tyre”, u shpreh Malaj. Strategjia e Arsimit Parauniversitar merr parasysh parimet dhe praktikat më të mira, trajton gjendjen e SAPU-së dhe propozon ndërhyrjet për secilën prej përparësive të vlerësuara si më të rëndësishme. Në këtë kontekst, Strategjia mbështet dhe unifikimin e sistemeve arsimore të Shqipërisë dhe të Kosovës.

Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020 është një nga përbërësit e Planit Strategjik të Arsimit 2014-2020. Dokumenti është propozim për transformimin, për reformimin dhe për zhvillimin e arsimit, sipas një modeli të frytshëm planifikimi, menaxhimi dhe vlerësimi. Puna për hartimin e Strategjisë ka filluar në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit në prillin e vitit 2014. Gjatë periudhës prill-gusht 2014, u përgatit “Raporti Paraprak për Reformën e SAPU-së”. Nga diskutimi i gjetjeve dhe i propozimeve të Raportit u përftua korniza e konceptimit të Strategjisë, objektivat dhe pritshmëritë sipas përparësive të përcaktuara.

Problemet dhe sfidat

Një nga pikat e kësaj strategjie është përmirësimi i mësimdhënies, pasi ministria pranon se niveli i nxënësve shqiptarë është nën nivelin mesatar krahasuar me vendet e tjera. “Rezultatet e nxënësve përfaqësojnë treguesin kryesor të cilësisë dhe të performancës së sistemit arsimor, sidomos kur kjo lidhet me synimin për pajisjen e nxënësve me njohuri dhe me kompetenca për përballimin e kërkesave të kohës.

Shqipëria merr pjesë në vlerësimin ndërkombëtar PISA. Vlerësimet e viteve 2009, 2012 treguan se formimi gjuhësor, matematikor dhe shkencor i nxënësve është nën nivelin mesatar të formimit të nxënësve të vendeve të tjera. Duke qenë se kurrikula dhe procesi i nxënies përfaqësojnë bazën e sistemit arsimor, përmirësimet në cilësi nisin me rishikimin e kurrikulës dhe me modernizimin e procesit. Prej kohësh, kurrikula e APU-së dhe procesi i nxënies kanë qenë dhe mbeten objekt përmirësimesh, por edhe kritikash të vazhdueshme.

Kështu p.sh., krahasuar me treguesit e ngarkesës për vendet e OECD-së, ngarkesa mësimore e nxënësve tanë është shumë e lartë, sikundër nuk arrihet sa e si duhet nxitja e vetëveprimit të nxënësve në procesin e të nxënit. Reforma kurrikulare e arsimit të mesëm e të lartë, e realizuar në vitin 2010, dhe ajo e arsimit bazë, e realizuar në vitin 2013, nuk arritën të zhvillojnë një kurrikulë bashkëkohore me bazë kompetencat, ashtu siç po zbatohet ajo aktualisht në vendet e BE-së e më gjerë”, thuhet në strategjinë e prezantuar nga ministria. Ndërkohë parashikohet rishikimi i teksteve dhe kurrikulave për mësimdhënie si dhe mënyra e përdorimit të fondeve, ku ministria propozon heqjen nga taksat të investimeve në arsim.

“Është e nevojshme të rishikohen proceset e hartimit të teksteve shkollore dhe të përshtaten modelet e sigurimit të cilësisë së tyre me gjegjësit në vendet e BE-së. Tekstet shkollore duhet të mbështetin metodat e nxënies që karakterizohen nga situata reale të marra nga jeta, të jenë të orientuara nga zbatimet praktike dhe të kenë nxënësin në qendër. Ndihet nevoja për përmirësimin e burimeve alternative të nxënies dhe futja graduale e librave të referencës, duke filluar në këtë mënyrë me krijimin e bibliotekave në klasa si dhe të mjeteve të tjera, si: CD, materiale të shtypura etj.”, thuhet në strategji.

Një nga sfidat që ministria i shpall vetes është menaxhimi dhe kualifikimi i burimeve njerëzore, duke nisur që nga përmirësimi i programeve të studimit për mësuesit e ardhshëm. Por ministria pranon se “në Shqipëri, programet Bachelor për Mësuesi i ndjekin studentët që nuk kanë shumë zgjedhje. Këtë e tregon numri i pikëve që të lejon të regjistrohesh në FE. E njëjta gjë për programet e Masterit të Mësuesisë në UT, që përgatit mësues për shkollën e mesme. Numri i kuotave është gjithnjë më i lartë se ai i kërkesave, duke i dhënë mundësi të regjistrohet kujtdo që ka mbaruar nivelin Bachelor, pavarësisht nivelit të përgatitjes shkencore të arritur në këtë nivel. Vihet re një shpërndarje jo e drejtë lëndore e këtyre mësuesve sipas kërkesave të njësive arsimore vendore”.

Në këtë kuadër, ministria shprehet se “konsiderohet hap përpara përcaktimi me ligj i mësuesisë si profesion i rregulluar – zhvillimi i praktikave profesionale, provimet e shtetit, financimi i praktikantëve. Për të fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit, çdo kandidat duhet të ketë përfunduar studimet e ciklit të dytë në fushën e mësuesisë, të ketë kryer praktikën profesionale dhe të rezultojë fitues në Provimin e Shtetit. Por, edhe pse rregullimi ligjor i këtij profesioni është i relativisht i krahasueshëm me përvojat e vendeve të tjera, përvoja jonë e deritanishme tregon se ky element përballet me sfida të ndryshme, si pamundësia për t’i përfshirë të gjithë kandidatët në praktikën pedagogjike, dobësi në testimet për licencë, problemi i pagës së praktikantëve dhe mungesa e mentorëve profesionistë”.

Objektivat për arsimin parauniversitar

Nga viti 2015 e në vijim, sigurohen tekstet shkollore të reja dhe të njësuara, sipas qasjes së re kurrikulare për të gjitha nivelet arsimore. Nga viti 2015, tekstet shkollore për pakicat kombëtare plotësojnë standardet europiane. Nga viti 2016, zgjerohet rrjeti i shkollave miqësore që ofrojnë modele pozitive të sjelljes dhe u mundësojnë fëmijëve të kultivojnë vlerat demokratike. Nga viti 2016, funksionojnë shoqatat e sportit dhe federata kombëtare e sportit. Nga viti 2017, të gjitha shkollat kanë shërbime psikosociale. Nga viti 2018, të gjithë fëmijët e grupmoshës 5-6 vjeç përfshihen në klasat përgatitore, ndërkaq 95% të grupmoshës 3-5 vjeç përfshihen në forma të ndryshme të edukimit parashkollor që funksionojnë bazuar në kurrikulat përkatëse. Nga viti 2018, funksionon harta dixhitale e shkollave dhe optimizohet rrjeti i shkollave të mesme. Nga viti 2018, shkollat e mesme janë të pajisura me infrastrukturën e sigurt dhe funksionale, që ofron mundësi për përdorimin e përmbajtjeve dixhitale në procesin mësimor. Nga viti 2019, funksionon sistemi që mundëson gjithëpërfshirjen e nxënësve në arsimin e detyrueshëm, i ndjeshëm ndaj nxënësve nga familje të shtresave në nevojë dhe të disavantazhuara Nga viti 2019, zbatohet kurrikula e re që bazohet në kompetenca, në të gjitha nivelet e APU-së, e shoqëruar me përmirësimet e nevojshme në metodologjitë e të nxënit dhe të vlerësimit.