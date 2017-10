Mapolunch/ Ervin Demo: Start up Albanian

Na ndodh të gjithëve që të kemi përreth miq, rrethana, momente të cilat për shkak se jetojnë në të përditshmen përvetësohen si diçka e zakontë nga mendja jonë. Nuk lodhem të analizoj (të paktën jo më) se si, e pse i marrim disa vendime dhe ndërtojmë kode të përbashkëta. Unë nuk dua t’ia di më për rregullat e të tjerëve, sepse më dalin e teprojnë të miat. Më duket se i rashë pak gjatë, por dua t’ju rrëfej se të paktën Ervinin nuk ma rekomandoi asnjë tjetër, veç vetja ime. E kam prej shume vitesh mik, një nga ata me të cilët ndoshta zihem më shumë. Ndoshta sherrosem edhe me të tjerë, por me Ervinin debati është i zëshëm për shkak se çdo gjë e tij është me zë të lartë. Kështu jeton dhe është ndërtuar pedagogu Ervin Demo, njëkohësisht zv/Rektor i UT. Nuk i kam treguar për arsyet e vërteta të drekës së sotme, por do gjej një mënyrë ta bind që bisedën tonë këtë herë ta botojmë. Kushedi, ndoshta nuk do debatojmë me zë të lartë e s’do ta mbyllim siç është traditë, me ndonjë fjalë nga zhargoni simpatik i fjalorit, piiiip!

Ervini lexon shumë. Kryesisht për sipërmarrjen dhe menaxhimin pasi lidhen drejtpërdrejt edhe me profesionin e tij. Ai ka një edukim britanik pasi ka studiuar atje për shumë vite. Por nuk është nga ata profesorët e rinj në moshë që kur kthehen në Tiranë, lyejnë flokët me xhel e injorojnë çdo gjë përqark, si profane. Përkundrazi, ai ndonjëherë më duket kudo dhe askund. Vjen dhe merr pickime në botën tonë dhe më pas tërhiqet në idetë e tij. Them kështu sepse ndryshe nga të gjithë njerëzit që njoh, ky djalë nuk jeton me numër rrahje zemre, por me ide. Unë i them shpesh që ai merr oksigjen e çliron ide. Mbrëmë p.sh, ja se ç’ka bërë: Mbrëmë kam fjetur shumë vonë dhe keq (nxjerr iphone dhe më tregon një program, i cili mat cilësinë e gjumit). Po mendoja për të hapur një kompani në të ardhmen e afërt. M’u ndez motori Mira, dhe nuk kish burrë nëne që e fikte, – tregon ai duke qeshur gati me ironi me veten. Sepse kam përshtypjen që edhe ai vetë habitet nga Ervini.

Nuk më tregon se për çfarë konkretisht, por nuhas që është diçka që ka të bëjë me idetë dhe marketingun. Këta muajt e fundit nuk i ka pushuar goja duke folur me pasion për Flipbordin shqiptar që ai vetë ka ndërtuar dhe që ka vendosur ta quajë “Plot”.

-Fiks ia ke gjetur këtë emrin, – e ngacmoj.

-Ah, mos më prek tek Plot-i. Ai do jetë superprojekt. Ke për të parë Mira.

Në fakt unë e besoj, edhe pse shpesh më pëlqen ta bëj të mendoj të kundërtën, se është gjynah ta lësh Ervinin në paqe. Në kuptimin e mirë të fjalës!

Unë takoj shumë pak njerëz të cilët kanë projekte dhe ide në këtë vend. Zakonisht shqiptarët që takoj unë, duan ose të blejnë një shtëpi, një çantë celin, të kapin diku një rrogë të mirë, të konkurrojnë me atë që ka tjetri! Po Ervini është rasti tipik që nuk kërkon jetën e të tjerëve dhe nuk është në garë me askënd.

-Pse nuk je në fakt në garë ti Ervin?

-Nuk më motivon mua konkurrenca! Plus që nuk kam asnjëherë ndjesinë që dikush po më vjedh idenë. Unë nuk jam në luftë me të tjerët, jam me veten time. Të thashë, mbrëmë kam fjetur keq vetëm nga ideja që duhet të bëja diçka të re. Nuk rri dot rehat. Unë e gjej kënaqësinë më të madhe tek idetë dhe realizimi perfekt i tyre. Nuk më shijon suksesi, madje nuk e provoj gëzimin e tij sepse me të mbaruar diçka dua të zë fill një tjetër.

Ervini nuk ndjek median shqiptare, madje është aq ironik sa më thotë se edhe kur lexon ndonjë artikull të mirë, dyshon se mund të ketë qenë përkthim nga “The Economist” ose ndonjë prestigjioze tjetër ndërkombëtare. Kjo nuk e bën të pasjellshëm, por vetëm të ndershëm me atë që thotë.

-Cili është kombi që të pëlqen më shumë? Ndoshta Britania, meqë ke jetuar atje?

-Sigurisht që Britania është një vend që më pëlqen, por sa mirë që ma bëre këtë pyetje, ku të vajti mendja moj dreq, – më kthehet disi i frymëzuar nga një përgjigje që po i rreshton fjalitë në atë mendjen e tij të shpejtë si një ‘Ferrari’.

-Izraeli është kombi që më pëlqen më shumë! Është një libër që kam lexuar dhe që tregon sesi u bë i suksesshëm Izraeli i ri. “Start up Nation” quhet. Aty mund të marrim shembull edhe për Shqipërinë nëse duam ta ndërtojmë. Në libër kupton se një komb ndërtohet si një biznes, si një kompani. Mjafton ideja dhe realizimi i saj perfekt. Izrael i ri, jo ai i konceptit territorial u krijua fillimisht më shumë si një ide, një bindje dhe më pas u bë komb. Një komb që para se të ishte shpallur shtet, kishte ndërtuar një universitet. Edukimi në atë vend është diçka brilante. Ja pse e dua këtë komb. Nuk merrem me teori konspirative unë. Më mjafton të di që atje janë universitetet më të mira në botë, se libri ishte para kushtetutës dhe të më mjaftojë. Pse më pëlqen Izraeli? Sepse përtej shpirtit sipërmarrës që ata sigurisht e kanë, në ADN-në e këtij vendi ka qenë fillimisht edukimi.

-Epo e ke sëmundje profesionale, – i them unë. E dashke për shkak të arsimit. Dhe meqë dole vetë në këtë temë…. Të vjen keq për universitetin shqiptar i cili është katandisur si mos më keq?

-Nuk jam dakord që është katandisur. Por pa dyshim universitetet shqiptare kanë nevojë për një reformë të thellë. Po ta marrësh universitetin si një njeri, do kuptosh se janë të gjithë të njëjtë, me hundë, buzë, flokë. Dua të them, nuk janë të dallueshëm. Universitetet duhet të kenë identitetin e tyre. Janë bërë gabime të mëdha,- tregon ai duke e ngritur zërin dhe duke u nervozuar pak.

Modeli i diplomës Bossi? Apo politika?

-Të gjithë bashkë, dështuan. Unë nuk them se nuk duhet të ketë sistem privat. Nuk merrem as me emra. Nuk them që nuk ka Privat me standarde të mira gjithashtu, sepse s’mund t’i fus të gjithë në një thes. Por personalisht jam i pozicionuar tek një qëndrim hermetik:“Dija nuk blihet, nuk mund të jetë edukimi i brezave biznes”. Ja ku e ke Britaninë me 99 % të universiteteve publik. Ka privat edhe atje, por janë shumë specifikë. Problemi më i madh i universiteteve është fenomeni copy paste. Privati nga publiku, dhe publiku brenda llojit është gjithçka një kopje. Nëse nuk i dallojmë dhe nuk i bëjmë specifikë, atëherë do vazhdojmë të dështojmë.

-Çfarë është universiteti për ty?

-Po, absolutisht nëse do më duhej të zgjidhja një fjalë do thosha: Jetë!

-Kam dëgjuar që nuk mungon askush në leksionet e tua. Mirë femrat i kuptoj, por edhe meshkujt nuk mungojnë?

Qesh, dhe më thotë se kështu ka dëgjuar edhe ai. “Si pedagog më mjafton që ata të vijnë dhe të ndjekin leksionet. Shkaqet nuk i komentoj sepse në punë jam serioz”.

Biseda ndalet nga kamerieri, i cili sjell disa gatime shumë të këndshme të restorantit “Melograno”. Një kuzhinë tipike e Italisë së jugut dhe me Ervinin të paktën në ushqim jemi dakord se ia vlen të mos mbash dietë kur përpara të shfaqën gjëra kaq të mira me disa emra pak të vështirë për t’u kujtuar. Biseda shkon tek politika dhe sot për fat të mirë nuk ka sherre. Ndoshta se ai e di që unë do i shkruaj të gjitha. Për mua ai është i lindur për politikë, por asnjëherë nuk e kam kuptuar nëse është i djathtë apo i majtë. Ervini gjen kudo një kritikë dhe kurrë nuk kënaqet me punët e të tjerëve.

-Do i futesh politikës?

Këtë nuk e di. Nëse do jetë politika si ka qenë këto 10 vitet që unë jam kthyer e jetoj në Shqipëri, nuk besoj. Por nuk e fsheh që politika më duket mjeti më i mirë për të realizuar idetë. Në një kohë më të përshtatshme patjetër që do futesha, por nga ato që shoh deri tani mund të them që do ishte dhe një konsum, përdorim i kotë i shpirtit.

-Po ti për çfarë po e përdor shpirtin?

-Për të shijuar ato që më pëlqen të bëj.

-Nuk është se jeta jote private është si e Hollande?

-Jeta ime nuk mund të jetë si e Hollande sepse ende nuk e kam një first lady.

-Jo, e kisha fjalën jeta juaj private, është çështje shumë private?

-Po, në këtë pikë është private.

-Ja që paska gjëra nga privati që ju vijnë përshtat, – e ngacmoj unë.

-Meqë jemi duke folur publikisht edhe për publiken edhe për privaten, do më tregosh se kur do martohesh? Nëse ke në plan?

-S’e di. Po më pëlqeu, do martohem një ditë. Ende nuk ka ndodhur. Nuk kam plane për gjëra që varen nga rrethanat.

-Mendova se çdo gjë varej vetëm nga ty?

-Sot po tregohem i sinqertë sepse nuk po flas vetëm me një mike, por me lexuesin dhe unë nuk e snoboj kurrë shumicën. As ty, sigurisht! Vetëm idetë varen nga unë.

Ke ndonjë dobësi?

-Ndoshta jam pak impulsiv. Dhe mbase me njerëzit jam më i mirë sesa duhet.

-Po njerëzit e meritojnë të jesh më i mirë sesa duhet, – i them unë.

Po, pa dyshim që nuk pendohem. Unë nuk shoh anët negative të njerëzve. Po të ishte ashtu, rrezikon të mbetemi të gjithë vetëm.

Ndërsa ai thotë këtë, kam bindjen tashmë “izraelite” se një si Ervini nuk është kurrë vetëm dhe se jeta jonë nëse duam, nuk bëhet vetëm nga njerëz, por edhe ide. Ato nuk të braktisin kurrë! Të paktën jo pedagog Ervinin. Nuk e di nëse ia dola t’ju njihja me Ervin Demon. Por një gjë e them me siguri, ai çdo ditë njihet nga e para me veten e tij. Dhe kjo nuk është pak!