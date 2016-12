Trendi në Shqipëri Njeriun e jetës e gjeta në një agjenci martese!

“Beqari” është filmi që të gjithë e kanë parë me Chris O’Donnell, i cili për të mos humbur pasurinë prej 100 milionë dollarësh trashëgim nga gjyshi, duhet të martohej në afatin e caktuar. Nëpërmjet një njoftimi, ai kërkon një nuse që të pranojë direkt martesën me të dhe papritur ai e gjen veten të rrethuar nga 1000 femra veshur me fustan të bardhë që ishin gati t’i thoshin “po”. Në këtë rast femra me fat qëlloi Ana (Renee Zellweger). Është padyshim një diskutim i gjatë ai nëse ka kohë martesa, apo nëse një moshë e caktuar është ultimatumi që vë në lëvizje gjithë sensorët, siç ndodhi me personazhin në këtë film komik. Gjetja e të duhurit dhe të duhurës sot duket se po bëhet gjithnjë e më e vështirë. Mbi këtë temë janë prodhuar qindra komedi e serialë të suksesshëm. Të gjithë duan të plotësojnë lumturinë duke kërkuar gjysmën tjetër të tyren. Sot jetojmë nën pushtetin e internetit dhe kur u bë martesa e parë nëpërmjet Facebook-ut, kjo jo vetëm që çuditi botën por u quajt edhe e pazakontë. Ndërkohë që në botë sot ekzistojnë qindra ueb-e vetëm me një qëllim; prezantimin e njerëzve të cilët nuk kanë mundësi apo janë të lodhur duke kërkuar dikë në rrethin e tyre të punës apo të shoqërisë, personin e duhur. Agjenci martesash po ashtu ka shumë, madje, sipas një studimi, 70% e amerikanëve kërkojnë partnerin e jetës pikërisht në këto agjenci online. Tani edhe shqiptarët, të cilëve nuk u ka ecur në këtë drejtim, mund t’i drejtohen agjencisë së parë të martesave, hapur vetëm pak muaj më parë, martesa.al. Themeluesja e kësaj agjencisë është avokatja Margarita Kola, e cila në këtë intervistë tregon shumë detaje mbi funksionimin e saj. Madje ajo thotë se ka edhe njerëz të njohur publikë të cilët i janë drejtuar asaj. Njohja mbetet qëllimi kryesor i kësaj agjencie, por edhe trajtimi dhe këshillimi për martesa në krizë. Margarita flet me entuziazëm, duke shpjeguar çdo hap të funksionimit të kësaj sipërmarrjeje. Madje, thotë se kjo është një përmbushje personale e saj, veç angazhimeve të shumta profesionale. Eventi më i afërt që do të organizojë është ai i datës 15 shkurt, për ditën e beqarëve. Një event tepër simpatik, ku mundësitë për të njohur dikë interesant janë të shumta. Pranë agjencisë nuk mungon as fotografi, Edmond Prifti, fitues i çmimit Martin Parr, i cili “mbytet” nga kërkesat e shumta, sidomos të femrave, për të pasur një foto të bukur dhe artistike. Në këta katër muaj Margarita tregon se ka pasur dy çifte që janë njohur dhe janë fejuar nëpërmjet agjencisë së saj, ndërkohë që janë të regjistruar 160 persona të tjerë. Për kuriozët dhe ata që duan të provojnë edhe një mundësi tjetër, në këtë intervistë do të gjeni çdo detaj!

Prej sa kohësh është hapur kjo agjenci martesore, që është e para në Shqipëri?

Në fakt data zyrtare është javën e tretë të shtatorit të vitit 2012, po puna ka nisur rreth një vit më parë. Unë së bashku me një specialist të IT-së kemi biseduar që nga ideimi, filozofia e agjencisë, sesi kjo filozofi të përkthehej në terma teknikë. Bërja e ueb-it, ndërtimi i shërbimeve, mënyra sesi do të paraqiteshin shërbimet dhe do të reklamoheshin ato dhe në javën e tretë të shtatorit e hapëm. Është një agjenci e re, por ka ecur më mirë sesa parashikimet që pata. Në Shqipëri dikur ishte shkuesi, tani duket se rolin e tij po e bën interneti dhe agjenci si kjo në të gjithë botën.

Ju sa kërkesa keni, janë shumë?

Në fakt më vjen mirë që ma bërë këtë pyetje, sepse më kanë pyetur edhe shumë të tjerë. Unë duke qenë juriste në profesion dua të shpjegoj pak këtë institutin, nëse quajmë kështu, të shkuesisë. Është ndryshim shumë i madh. Shkuesia në mënyrën sesi është aplikuar dhe çfarë ka nënkuptuar në fakt ka qenë ndërhyrje e të tretëve për të lidhur martesa dhe që persona do të ishin protagonistët që do të lidheshin në martesë nuk kishin të drejtën e fjalës. Pranonin zgjedhjen e shkuesit. Në këto kushte shkuesia nuk mund të përshtatet me idenë e agjencisë. Agjencia në fakt është thjesht një ndërmjetëse e cila krijon mundësisë, ka gjithë informacionin dhe në momente të caktuara njerëzve që janë të interesuar me pranimin e tyre u tregon të dhënat dhe personat, sipas kërkesave që ata kanë dhe i vë në dijeni. Pastaj procesi që vijon nuk është në asnjë lloj mënyrë i nxitur apo i detyruar nga agjencia. Ne jemi aty për të lehtësuar procesin për çdo ndihmë që mund të duan, por vendimi është i tyre.

Ka pasur raste gjatë këtyre muajve që dy njerëz janë fejuar ose martuar?

Po, ka pasur raste. Kryesisht duke qenë se agjencia ka vetëm 4 muaj punë, shumica e rasteve janë në negociata e sipër. Ka pasur raste që kanë përfunduar, ashtu siç ka pasur dhe raste që njerëzit kanë ardhur pranë agjencisë, kanë bërë njohjen, kanë vazhduar dhe më pas mund të mos kenë pëlqyer të shkojnë më tej në një lidhje të konsoliduar. Në këto raste ata na telefonojnë dhe kërkojnë një mundësi për t’u njohur me dikë tjetër.

Si i mbron agjencia njerëzit, kur në një rast njohjeje nëpërmjet jush dikush mund të shkaktojë shqetësim apo abuzim te tjetri?

Këtu ka disa lloj filtrash që janë shumë të rëndësishëm për t’u përmendur. Ne nuk i japin askujt të dhëna për personin tjetër derisa personi tjetër të na japë aprovimin dhe të thotë që “po, meqenëse Trendi në Shqipëri Njeriun e jetës e gjeta në një agjenci martese! Agjencia e parë martesore në Shqipëri numëron rreth 200 aplikantë, në 4 muaj 2 çifte janë martuar nëpërmjet saj në zyrë ka ardhur një rast i tillë, i cili ka të dhënat dhe kërkesat që kam kërkuar unë dhe dua që informacionin tim t’ia bësh të ditur tjetrit”. Vetëm në këto kushte ne japin informacion dhe kështu veprojmë edhe me personin tjetër. Personat që regjistrohen në agjencinë tonë janë njerëz që kanë kaluar një filtër. Ne çdo person që regjistrojmë qoftë në shërbimin online, qoftë në zyrë, ne kërkojmë një numër dokumentesh që vërtetojnë që personi është i pamartuar, nuk ka precedent penal, ose nuk është në hetim nga prokuroria, një Cv të tij, tre rekomandime, pasaportën dhe kartën e identitetit. Personi plotëson një formular, ku mes të tjerave merr përsipër që ne mund ta investigojmë ose dhe mundet të ngremë padi për atë, nëse tregon shenja të tilla bezdisjeje. Pikërisht këtu qëndron vlera; që ky nuk është një shërbim facebook-u . Pra, personi është me emër, status social etj… Patjetër, dhe nëse brenda 15 ditësh, nga koha që paraqitet në zyrë, personi nuk sjell dokumentet që ne kërkojmë, ai çregjistrohet edhe nga shërbimi online, edhe nga shërbimi i zyrës.

Çfarë duhet të bëjë një njeri për t’u regjistruar në martesa.al?

Është shumë e rëndësishme të shpjegojmë këtë fakt: kjo nuk është thjesht një agjenci që ka vetëm shërbim online, por është një agjenci që shërben edhe ballë për ballë me klientin. Kjo do të thotë se dikush zgjedh të marrë shërbimin online dhe dikush tjetër zgjedh që nuk do fare shërbim online, për shumë arsye të ndryshme. Në këtë moment personi vjen tek ne, i merret një formular prej 5 faqesh dhe dokumentet e cituara më sipër, dëshmi penaliteti, dëshmi nga prokuroria, certifikatë që vërteton që është i pamartuar, certifikatë familjare për prindërit dhe vendbanimin, tri referenca, dhe fotokopje karteidentiteti, pasaportë dhe bëjmë ‘portofolin” e tij. Kur vjen personi në zyrë të gjitha këto i bën punonjësja sociale. Nëse personi zgjedh ta bëjë regjistrimin online, e bën vetë, ose nëse nuk e bën dot vetë dhe kërkon asistencë teknike, drejtohet te ne. Ama ka një ndryshim në të dy shërbimet: nëse personi zgjedh shërbimin online, atëherë ai merr përsipër që ta njohë vetë tjetrin, nëse na zgjedh ne, atëherë i rekomandojmë rastet që përputhen me kërkesat e tij.

Është shërbim që duhet paguar?

Po, natyrisht, sepse nuk e di sesi mund të mbahet një zyrë nëse nuk paguan klienti. Ideja është se pagesat tona në krahasim me agjencitë që janë në botë janë shumë modeste, sepse ky është një shërbim i panjohur në Shqipëri dhe tregu shqiptar është i pa eksploruar. Pastaj ne duam të futemi në treg jo thjesht me moton për të fituar, po për të krijuar besim. Cilat janë grupmoshat më të interesuara? Përpara se të them grupmoshat, është më mirë të tregoj si fillim shërbimet që ne ofrojmë, për të kuptuar më mirë pse është ky trend i njerëzve që vijnë në agjenci. Agjencia, pavarësisht se ka tërhequr vëmendje më shumë për lidhjen e martesave, kjo e justifikon plotësisht në termin e plotë përfshirës të fjalës agjenci martesore, nuk merret vetëm me lidhje martesash, por edhe me mirëmbajtjen e martesës.

Në ç’kuptim?

Mund të ndodhë që në momente të caktuara martesa të lëkundet dhe të ketë krizë në çift. Sot ka shërbime të ndryshme të cilat mundohen që ta shmangin këtë, ose nëse familja ka gjasa ta ndihmojë që ajo të vazhdojë. Ne ofrojmë që nga shërbimi i këshillimit. Për këtë kemi psikologë dhe punonjës social të cilët i bëjnë këto shërbime. Nëse kalon nga kjo fazë, martesa vazhdon të jetë jo e suksesshme dhe po shkon në gjykatë, sot gjithnjë e më tepër është shërbimi i ndërmjetësimit ligjor. Në botë është shumë i praktikueshëm, pasi shumë njerëz harxhojnë kohë të madhe në gjykatat tona, ku proceset zgjasin pa fund. Nga statistikat, ndarjet te ne shoqërohen me akte dhune, akte hakmarrjeje, njerëzit ndahen si armiq dhe kjo ndikon te partnerët, po edhe fëmijët. Ndërmjetësimi, të cilin e kryej unë, pasi jam avokate në profesion, synon në faktin që palët të ndahen me marrëveshje. Në botë, njerëz të njohur apo nga familje aristokrate, nuk zgjedhin të shkojnë në gjykatë për t’iu shmangur edhe paparacëve, zgjedhin të shkojnë te një ndërmjetësues ligjor. Pra, kjo është një agjenci që i ka të gjithë elementet që kanë të bëjnë me martesën. Ne duam të shkojmë edhe më tej, që në rastet kur do të ketë dhurata për agjencinë tonë për ata që janë të suksesshëm në martesat e tyre, ne duam që një pjesë të të ardhurave që vjen nga dhurimi t’i kalojmë për filantropi. Shpesh janë gratë që pas një ndarjeje mbeten në vështirësi ekonomike dhe në këto raste ne të kemi mundësi t’i ndih ndihmojmë. Po kjo do të jetë për një kohë më të gjatë, kur shërbimi të jetë i konsoliduar.

Sa aplikantë keni?

Për të dalë te pyetja se cila është tendenca, aty kanë ardhur njerëz të shkolluar shumë mirë. Madje, shumë janë njerëz të shkolluar jashtë shtetit, janë njerëz në një moshë të maturuar. Mesatarja e moshës është mbi 30 vjeç, 32 deri në 36 vjeç dhe janë njerëz që kanë kërkesa të larta për veten. Janë kategoria e njerëzve që kanë një situatë të konsoliduar financiare, por që duan të gjejnë personin e duhur për martesë.

A keni një numër konkret?

Një prej mundësive që të jep regjistrimi online është dhe opsioni që dikush zgjedh të jetë i dukshëm apo jo në linjë. Kështu që herë janë të dukshëm herë jo, sipas dëshirës së tyre. Ne kemi të regjistruar deri tani rreth 130 veta online, shumica femra dhe në zyrë kemi të regjistruar vetëm 25 persona. Pritshmëria është më e lartë se ajo që unë kisha menduar, duke qenë se puna nisi vetëm në javën e tretë të shtatorit. Pastaj janë rritur shumë kërkesat që kanë njerëzit për terapi në çift, kur martesat ndodhen në krizë.

Si ka mundësi që këta njerëz e kanë të vështirë të takojnë dikë në ambientin e punës apo të shoqërisë ku bëjnë pjesë?

Nuk është se i pengon gjë, por varet sesa mundësi të jepen që në një marrëdhënie pune ti të njohësh dikë. Sa gjasa ka që personi të jetë në moshën e duhur, në kërkesat që ti ke dhe sesa kohë fizike ke ti apo kualitative, cilësore, që t’i japësh mundësinë që të krijosh lidhjen.

Më thuaj pak tendencën, çfarë kërkojnë femrat dhe çfarë duan meshkujt?

Së pari, po të them që nga numri i të regjistruarve deri tani, tendenca është më shumë femra sesa meshkuj. Kryesisht femrat shqiptare kërkojnë lidhje me të huaj, një prej kërkesave kryesore. Ndërsa meshkujt shqiptarë kërkojnë kryesisht lidhje me femra shqiptare, por edhe të huaja. Balanca është që në çdo 4 regjistrime, tre janë femra dhe një është mashkull. Ajo çfarë vëmë re ne është se femrat janë shumë të qarta në objektivat që kanë. Kryesisht kërkojnë një njeri të mirë, duke qenë se unë përmenda se femrat që vijnë kanë një standard të mirë jetese dhe nuk kanë prioritet mirëqenien. Femrat janë më ëndërrimtare, e ëndërrojnë princin e kaltër, ndërsa meshkujt në kërkesën e tyre nuk nisen më shumë nga një ëndërr e bukur, por janë më praktikë. Në çdo aplikim synohet “të jetë njeri i mirë”, të “më kuptojë” ose femrat janë të kujdesshme për moshën. Zakonisht kërkojnë një të moshës së afërt të tyre ose më të madh se vetja, ndërsa meshkujt vë re që kërkojnë femra shumë më të reja se vetja. Fakti që këtu janë regjistruar njerëz me një farë niveli na ka ndihmuar, pasi komunikimi ka qenë i mirë. Ne jemi shumë të kujdesshëm që të bëjmë të qartë se nuk imponojmë martesën. Ne tregojmë mundësinë e një njohjeje më shumë me kërkesat që çdo person ka, ndërsa zgjedhja apo pëlqimi nuk varet nga ne. Pjesa tjetër është individuale.

Pra, meshkujt kanë më shumë mundësi zgjedhjeje?

Natyrisht, por unë mendoj që ne do të bëjmë një studim tregu, pasi të festojmë datëlindjen tonë 6-mujore dhe do shohim përse është kjo tendencë. Mendoj se është edhe pjesë e mentalitetit, pasi meshkujt ndoshta e ndiejnë veten më të aftë apo i pengon sqima, që unë jam i zoti ta zgjedh vetë dhe nuk shkoj në një agjenci. Kjo është thjesht një paragjykim për momentin, derisa ne nuk kemi bërë studim në treg për ta kuptuar se nga vjen kjo.

Sa raste të suksesshme keni pasur deri tani, në këta muaj punë?

Ne vetëm një javë më parë kishim një grup në Austri për të më marrë pjesë në 2 ballo, pasi agjencia përveç aplikimeve organizon aktivitete me mundësi njohjeje, që njerëzit të njihen në mënyrë sa më natyrale. Ky grup vajzash në Austri morën pjesë në një ballo, duke u nisur nga parimi që në kulturën austriake ballot janë edhe vende njohjesh. Mund të them që unë e kam shumë të shenjtë dhe është një nga parimet e kësaj agjencie ruajtja e konfidencialitetit, po mund të flas me shifra që nga vajzat që ishin në këtë event 3 vajza janë njohur dhe janë në fazën e konsolidimit të marrëdhënieve që kanë krijuar. Kemi dy raste të cilët janë fejuar dhe kemi të tjerë në fazë njohjesh.

Janë shqiptarë?

Një është rast shqiptare me italian dhe tjetri janë të dy shqiptarë. Megjithatë, unë mendoj se suksesi i agjencisë në pamje të parë duket nga numri i njerëzve që janë lidhur, por në fakt po të thellohemi nuk varet nga numri i lidhjeve. Kjo varet më shumë nga ndjesitë e tyre dhe kërkesat personalet dhe nga profili personal. Suksesi varet sa herë ne kemi mundësi të negociojmë dhe t’u paraqesim raste njerëzve që kanë aplikuar, se në fund të fundit jemi aty për t’u paraqitur mundësi. Nga 10 telefonata që marrim në ditë mesatarisht, 5 prej tyre regjistrohen në agjenci.

Një njeri që e ka me ndrojtje për t’u regjistruar, nëse futet në uebin tuaj, çfarë gjen?

Çdo gjë. Të gjitha këto që folëm më sipër. Normalisht agjencia duhet të funksionojë në mënyrën që ta shohin sa më shumë njerëz, sepse nëse dikush sheh dikë që i pëlqen nxitet që të regjistrohet, që të lidhet me këtë njeri. Ne lejojmë të dhënat që t’i shohin të tjerët aq sa do personi.

Sa i kushton dikujt nga ana monetare që dëshiron të marrë shërbimet tuaja?

Unë ua kam thënë shumë njerëzve dhe ata kanë qeshur, pasi u është dukur e pabesueshme. Do ta them, natyrisht, çmimi është 35 euro në vit për shërbimin online, 55 euro për shërbimin në zyrë dhe 75 euro në vit nëse personi i do të dyja shërbimet. Ai që ndodhet i regjistruar vetëm në zyrë nuk ka mundësi që të lidhet me dikë online, nëse nuk e ka marrë edhe këtë shërbim. Këto dy aplikime janë të ndara. Pagesat janë minimale krahasuar me agjencitë e huaja, po siç të thashë ne duam të futemi në treg në mënyrë të besueshme. Fakti që unë kam studiuar edhe menaxhim përveçse ligj ka ndikuar në mënyrën sesi unë i përqasem biznesit dhe dua t’i përqasem shumë ndryshe nga sa shoh në Shqipëri.

E kanë siklet ta thonë që janë njohur në agjenci?

Unë kam shoqe të miat të cilat janë njohur me agjenci dhe që unë nuk e dija. Në momentin kur morën vesh që unë kisha hapur agjenci vijnë më thonë që edhe unë kështu jam njohur. E tregova këtë për të thënë që po, kanë ndrojtje, por ka dhe të tjerë që nuk e kanë këtë kompleks. Natyrisht personat e parë që janë regjistruar janë njerëzit më mendje hapur. Ruajtja e privatësisë është kusht për ne.

Eventi më i afërt?

Eventi më i afërt do të jetë në datën 15 shkurt në ditën e beqarëve. Do të ketë shumë surpriza dhe një organizim perfekt. Pranë agjencisë kemi edhe një fotograf profesionist, i cili kap në objektiv eventet tona, e po ashtu bën edhe foto për ata që dëshirojnë të kenë diçka artistike.