Punësimi në Itali, Ministria e Punës hap regjistrimet për 225 vende

Ministria e Punës e Shqipërisë dhe ajo e Italisë hapin procedurat e aplikimit për t’u punësuar në vendin fqinj. Shtetasit shqiptarë që duan të punësohen në Itali, duke filluar nga data 27 mars deri më 10 prill duhet të aplikojë në zyrat e punësimit në të 12 qarqet e vendit. Ministri i Punës, Spiro Ksera, drejtori i përgjithshëm i Emigracionit i Ministrisë italiane të Punës dhe të Politikave Sociale, Natale Forlani, si dhe ambasadori i Italisë në Tiranë, Massimo Gaiani, nëpërmjet një konference për shtyp, kanë dhënë detajet e këtij bashkëpunimi, nga i cili 225 shtetas shqiptarë do të përfitojnë kurse falas për formimin gjuhësor dhe profesional, që kanë si qëllim punësimin në Itali të të paktën 50% të pjesëmarrësve në kurse, në sektorë të ndryshëm. “Sistemi bën fjalë për emigrimin në Itali për motive punësimi dhe personel të kualifikuar. Pala jonë do të kujdeset që punëkërkuesit shqiptarë të njohin gjuhën italiane, krahas kualifikimit të tyre profesional. Këto do të lehtësojnë punësimin e tyre në Itali. Kjo procedurë e re punësimi për shqiptarët do të forcojë më shumë marrëdhëniet tona, por dhe të Shqipërisë me Bashkimin Europian”, – tha ambasadori italian në Tiranë, Massimo Gaiani. Ndërsa ministri i Punës, Spiro Ksera tha se pas raundit të parë të përzgjedhjes brenda muajit prill, kandidatët do të fillojnë kurset nga 30 prilli deri më 30 qershor. Zyra italiane e Koordinimit Vendor, e ngritur posaçërisht për këtë projekt, do të merret më pas dhe do të japë ofertat për punësimin e shqiptarëve në Itali. “Ne promovojmë zbatimin e projektit të parë, nga i cili do të përfitojnë menjëherë 255 shtetas shqiptarë, të cilët do të trajnohen intensivisht nga entet italiane për kurse falas. Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit do të pajisen me certifikata aftësie në profesione të ndryshme, të cilat njihen në tregun europian të punës. 50 për qind e të trajnuarve do të përthithen menjëherë nga tregu italian”, – shpjegoi ministri Ksera. Drejtori i Emigracionit, Natale Forlani, prezantoi modalitet teknike të zbatimit të projektit dhe deklaroi se planet e bashkëpunimit mes dy ministrive për periudhën 2012-2013 në fushën e emigracionit të punës do të bazohen tek ecuria e kërkesave dhe ofertave në tregjet respektive të punës. Gjatë konferencës u shpall fillimi i procedurave të regjistrimit për të gjithë shtetasit shqiptarë që duan të kandidojnë për të pasur mundësinë për të punuar në mënyrë të rregullt në Itali. Të interesuarit do të mund t’i drejtohen sporteleve të Emigracionit pranë drejtorive rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit (zyrave të punës) në qendrat e banimit, për të paraqitur kandidaturën e tyre sipas modaliteteve të parashikuara dhe për të regjistruar profilin e tyre në listat e disponueshmërisë. Informacioni mbi procesin e regjistrimit gjendet në faqen e internetit www.mpcs.gov.al (tek menu Migracioni, ku do të interesuarit mund të shkarkojnë edhe formularin e aplikimit).

500 mijë shqiptarë të ligjshëm jetojnë e punojnë në Itali

250 mijë prej tyre janë integruar plotësisht në tregun italian të punës

Regjistrimi është i mundur në sportelet e Emigracionit në qytetet: Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Berat, Gjirokastër, Elbasan, Korçë, Lezhë, Shkodër, Kukës, Peshkopi.

Sektorët

Kategoritë që përfitojnë

Aplikimi ka të bëjë me përzgjedhjen e 255 shtetasve shqiptarë, të cilët do të kenë mundësinë për të marrë pjesë në kurset e formimit që do të realizohen nga entet italiane të autorizuara. Të paktën 50% e pjesëmarrësve do të punësohen në Itali pas përfundimit të kurseve të formimit në sektorët e mëposhtëm:

Turizëm

Hoteleri

Restorante

Ndërtim

Agrozooteknikë

Asistencë familjare

Industri tekstile

Artizanat dhe turizëm

Njoftimi u drejtohet të gjithë atyre shtetasve shqiptarë, të cilët:

Kanë mbushur moshën 18 vjeç;

Janë të interesuar të zhvillojnë një aktivitet punësimi në Itali në sektorët e përcaktuar;

Nuk kanë qenë të dënuar nga organet gjyqësore ose në ngarkim të të cilëve nuk janë; hapur procedime penale;

Nuk janë subjekte të asnjë gjendjeje juridike që të pengojë lëshimin e vizës italiane për arsye punësimi.

Tri fazat e procesit të përzgjedhjes

Procesi i përzgjedhjes për punësim dhe kualifikim profesional në Itali parashikon tri faza të veçanta. Faza e parë është para-përzgjedhja e bazuar mbi kandidaturat, për t’u futur në intervistë. Faza e dytë është intervista përzgjedhëse tekniko-motivuese, për t’u futur në kurset e formimit. Ndërsa faza e tretë është përzgjedhja përfundimtare për punësim në Itali, e bazuar në ndjekjen e kurseve të formimit dhe në rezultatet e provimeve. Ministria e Punës sqaron se i gjithë procesi i përzgjedhjes do të monitorohet nga ana e institucioneve të përfshira, në bashkërendim me Zyrën e Koordinimit Vendor të Ministrisë italiane të Punës dhe të Politikave Sociale.