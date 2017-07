Tumori i tiroideve, trajtim i ri pa operacion në QSUT

Jonida Tashi

Për herë të parë në vendin tonë, tumori në gjëndrën tiroide do të trajtohet plotësisht në Shqipëri pa pasur nevojën e kirurgjisë, por përmes bombardimit me rreze jodi. Deri pak kohë më parë, diagnozat e avancuara dhe komplekse të tiroides gjenin trajtim vetëm në klinikat jashtë vendit, tashmë për këto probleme do të ofrohen shërbime të specializuara pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” (QSUT) . Në spitalin më të madh të vendit janë hapur së fundi dy dhoma të plumbuara, ku do të bëhet trajtimi i pacientëve me doza të larta jodi 131 në patologjitë malinje të tiroides, pa qenë nevoja për ndërhyrje kirurgjikale. Dhomat janë të veshura me lëndë radioaktive, pasi pacienti futet aty lëshohet jodi, i cili merret nëpërmjet ajrit. Më pas pacientit i bëhet një shintigrafi, ku i shikohet niveli i jodit në trup pas trajtimit. Pas trajtimit të një pacienti, dhoma qëndron për disa ditë e mbyllur derisa të largohet lënda radioaktive, dhe më pas hyn pacienti tjetër. Deri tani, 100 persona janë në pritje për ta marrë këtë trajtim brenda vitit, që sipas mjekëve, arrin të shtojë jetëgjatësinë deri në dy dekada. Mjeku endokrinolog, Arben Dhima thotë se incidenca e kancerëve endokrinë dhe e sëmundjeve malinje është 1 në 9000 banorë, ndërkohë që trajtimi i tanishëm me jodin 131 do të rrisë jetëgjatësinë e pacientëve. Rrezet gama të jodit 131 janë shumë të dobishme, pasi arrijnë të kalojnë përmes kafazit të kraharorit.“Aparatura bën diagnostikën e shumë organeve. Ditët e fundit bëhet edhe terapia metabolike, që kryhet me jod 131, dozat janë të standardizuara sipas llojit të patologjisë. Ne kemi rreth 100 pacientë, të cilët mendohet që të trajtohen në qendrën tonë. Kemi dy dhoma të plumbuara që pranojnë nga një pacient në javë dhe shpresojmë që të trajtojmë pacientë të tillë. Sipas stadit të sëmundjes, pra të këtij tumori malinj të tiroides, ne bëjmë dhe trajtimin e tij. Terapia me jod 131 është shumë efikase. Një pacient që vjen në stadin e parë me një kancer papilar jeton deri në 20 vjet, pra përfitimi në mbijetesë deri në shërim është i sigurt”, – thotë mjeku endokrinolog, Arben Dhima. Ministri i Shëndetësisë, Petrit Vasili ishte dje i pranishëm në hapjen e dy dhomave të plumbuara në QSUT. “Deri më sot, pas ndërhyrjes kirurgjikale të tiroidektomisë totale dhe trajtimit me doza ablative deri në 30 mCi I, 131, të sëmurëve i rekomandohej trajtim i mëtejshëm jashtë shtetit. Me hapjen e këtyre dy dhomave, pacientët pritet të marrin trajtimin në QSUT”, – tha ministri Vasili gjatë vizitës në QSUT. Deri tani dy pacientët e parë e kanë marrë trajtimin, ndërsa të tjerë janë në pritje pas interventit kirurgjikal dhe trajtimit të indit residual.

1 në 9000 banorë është incidenca e kancerëve endokrinë dhe e sëmundjeve malinje në vendin tonë

100 pacientë të diagnostikuar me kancer në gjëndrën tiroide, presin të marrin terapinë me jod radioaktiv në QSUT

“Sipas stadit të sëmundjes, pra të këtij tumori malinj të tiroides, ne bëjmë dhe trajtimin e tij. Terapia me jod 131 është shumë efikase. Një pacient që vjen në stadin e parë me një kancer papilar jeton deri në 20 vjet, pra përfitimi në mbijetesë deri në shërim është i sigurt”

Mjekësia nukleare

Me instalimin e “Gamma kamera spect” në Qendrën e Mjekësisë Bërthamore pranë QSUT-së, është krijuar mundësia e kryerjes së ekzaminimeve shintigrafike (me imazh nuklear) për të gjitha organet, përfshi dhe zemrën, trajtim që nuk realizohej më parë. Ekzaminimet shintigrafike të skeletit, veshkave, tiroideve tashmë kryhen me cilësi shumë më të mirë se më parë, duke krijuar mundësi të diagnostifikimit të hershëm të shumë patologjive, si dhe ekzaminime për paratiroiden, të parealizuara më parë. Ministri Vasili ka bërë të ditur se së shpejti Qendra e Mjekësisë Bërthamore do të pajiset dhe me “Gamma camera”, dedikuar shintilografisë së tiroides. Në këtë mënyrë do të lejohet rritja e numrit të ekzaminimeve me “spect” për patologjitë kockore, renale, hepatike, polmonare dhe kardiake.

Si funksionon metoda e shintigrafisë

Shumë prej atyre që kërkojnë diagnostikim të saktë kanë filluar ta dëgjojnë shpesh. Mjekët e kanë një nga ekzaminimet e preferuara, kryesisht endokrinologët. Por shumë prej pacientëve nuk dinë çfarë është apo cili është parimi bazë. Shintigrafia është një nga metodat e avancuara të mjekësisë nukleare, që ka gjetur përdorim të gjerë kryesisht në diagnostikimin e tiroides. Shintigrafia është një test diagnostikues që përdoret në mjekësinë bërthamore, ku radioizotopet apo radiomedikamentet e marra në rrugë venoze apo orale emetojnë rrezatim beta, gama etj., i cili kapet më pas nga detektorët e jashtëm (kamera gama) për të formuar imazhe 2-dimensionale të tiroideve. Në këtë mënyrë ne përftojmë imazhe, në të cilat jo vetëm duket morfologjia e gjëndrës si një fotografi, por edhe një aspekt funksional i plotë i saj. Shintigrafia e tiroideve ndihmon në diagnostikimin e sëmundjeve të tiroideve; tregon saktë vendndodhjen, funksionalitetin, morfologjinë e tiroideve. Kjo metodë është e vlefshme në vlerësimin e hipertireozës, në vlerësimin e volumit të synuar para terapisë me radioiod, si dhe në vlerësimin e suksesit terapeutik. Shintigrafia e tiroideve është një teknikë e thjeshtë dhe pa dhimbje, edhe pse shpesh administrimi i medikamenteve radioaktive bëhet në rrugë venoze. Izotopi administrohet në doza shumë të ulëta dhe nuk përbën rrezik për pacientin. Testi fillon me një vizitë paraprake me mjekun endokrinolog për t’u njohur me historinë dhe çdo të dhënë mjekësore të sëmundjes; pasohet nga shqyrtimi i qafës (me prekje). Më pas vijohet me marrjen e medikamenteve radioaktive-në rrugë venoze ose ne rrugë orale. Pas periudhës së pritjes procedohet me përvetësimin e imazhit dhe interpretimin e rezultateve. Në orët e para pas shintigrafisë, pacienti duhet të shmangë kontaktin e afërt me fëmijët e vegjël dhe gratë shtatzëna, si dhe të pijë lëngje më shumë se zakonisht për të përshpejtuar eliminimin e medikamenteve radioaktive, si edhe të lajë shpesh duart me ujë të rrjedhshëm.