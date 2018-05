20-vjeçarja pa patentë përplaset me kolonën e lokalit

Një 20-vjeçare nga Librazhi është prangosur nga Policia, pasi është përplasur me kolonën e një lokali.

E reja Adenisa.A, 20 vjeçe, banuese në fshatin “Kuturman” të Librazhdit, ka qenë e pa pajisur me leje drejtimi në momentin e përplasjes.







Policia njofton:

“Shtetasja e lartpërmendur duke drejtuar mjetin me targa AA 825 IN, e pa paisur me Leje drejtimi , ka humbur kontrollin e drejtimit të mjetit duke dalë nga rruga dhe është përplasur me kolonën prej betoni të një lokali.

Si pasojë është aksidentuar drejtuesja e mjetit e cila ndodhet në spitalin e Librazhdit jashtë rrezikut për jetën.”