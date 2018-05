20-vjeçari vret veten, nuk mundi të paguante borxhin prej 1 mijë dollarësh

Një djalë i ri 20 vjeçar vrau veten pasi kishte hyrë në borxhe. Jerome Rogers, 20 vjeç, kishte akumuluar një borxh prej 1.000 dollarë. Vëllai dhe shoku i tij e gjetën të varur.

Gjithçka filloi nga dy bileta për parkim që ishin 65 £ secila, të cilat duheshin paguar brenda 14 ditëve pasi gjoba do të rritej. Të ardhurat e Jerome ishin aq të ulëta sa nuk mund ta përballonte borxhin.

Nën presionin intensiv të borxhit në rritje dhe me burimin e tij të vetëm të të ardhurave – biçikletën e tij – gjërat u shtrënguan aq shumë sa, Jerome ra në një depresion pa zgjidhje aq sa vendosi ti jepte fund jetës.

Por vetëvrasja e të riut nuk është thjesht një rast sporadik, pasi ai po kthehet në një fenomen të rrezikshëm; që ka të bëjë me krizën ekonomike; huamarrjen dhe me rritjen e krizës kombëtare të borxhit personal. Nisur nga kjo histori BBC ka realizuar një film dokumentar që fokusohet rreth fenomenit në fjalë.

Përmbaruesi i dha mundësinë që borxhi i 1 mijë dollarëve të shlyhej pas disa muajve por sërish ishte problemi që kamatvonesa do të rritej. Z. Rogers shkoi në internet dhe pa ndonjë mënyrë për të paguar borxhin, dhe më pas u largua nga shtëpia dhe dërgoi mesazhe sentimentale te e dashura e tij, e cila ngriti alarmin.

Vëllai dhe shoku i tij e gjetën të varur në pyll rreth 24 orë më vonë. Edhe pse përmbaresi ‘’ushtroi presion’’ në kërkimin e shlyerjes së lekëve sa më herët, sërish gjykata arriti në përfundimin se ai thjesht kishte bërë punën e tij sipas ligjit. Filmi ‘I vrarë nga borxhi im’, do të dalë në BBC3 këtë muaj.