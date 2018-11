19 fakte të pabesueshme , tani do e shihni botën ndryshe…

Bright Side ka mbledhur së bashku disa nga faktet më interesante psikologjike që jo vetëm që do t’ju japin një perspektivë kuptimplotë në atë se si e shihni botën, por gjithashtu do t’ju ndihmojnë të arrini të kuptoni më mirë njerëzit rreth jush.

1.Njerëzve iu dueht përafërsisht 66 ditë për të formmuar një shprehi të re.







2.Të kujtuarit e fakteve është shumë më i lehtë me sy mbyllur

3.Trruri dhe stomaku janë të lidhur ngushtë, gjë që shpejgon, pse disa emocione sidomos stresi, ndikojnë në funksionimin e stomakut

4.Të dashuruarit e një imazhi të idealizuar apo imagjinar nuk është e njejtë sikur të dashuruarit e personit për atë që është

5.Të shkruarit e ëndërrave tuaja mund t’iu ndihmoj t’i formuloni ato më qartësisht

6.Krahasuar me shqisate tjera, shqisa e të nuhaturit është me së afërti e ldihur me memorien

7.Të qenurit e gjendje të mendojmë për mënyren se si mendojmë është shenjë e intelegjencës së lartë

8.Cdo njeri i ka tre karaktere : atë që shfaqin, atë që kanë dhe atë që mendojnë se kanë

9.Burimi me i rëndësishëm i lumturisë së fëmijës janë familja dhe shokët e afërt

10. Të folurit me zë të qetë dhe të ulët do të iu ndihmojë të dominoni mbi kundërshtarin tuaj

11. Njerëzit që janë mirënjohës janë më të lumtur

12. Të folurit e dy gjuhëve mund ta shtyej fillimin e sëmundjes së Alzajmerit

13. Njerëzit që janë të dashuruar sillen në mënyrë të ngjajshme sikur njerëzit me çrregullime të shëndetit mendor

14. Mënyra më efektive e të mbajturit mend është të pauzosh 10 minuta pas çdo 30-50 minuta të mësuarit

15. Njerëzit kanë tendencë të formojnë lidhje të forta emocionale me njerëzit të cilët këndojnë

16. Nëse i kaloni vetëm 10 minuta duke i shkruar shqetësimet tuaja para një provimi, shancet janë që të merrni një vlerësim më të lartë

17. Mungesa e gjumit shkakton nervozizëm dhe rrit shancet për të zhvilluar depresion

18. Ankthet më të zakonshme janë: rënia, të qenurit i përndjekur, të ndjerit i zënë në kurth dhe vuajtja e vdekjes së një personi të dashur

19. Njerëzit kanë tendencë të marrin vendime më të shpejta kur kanë nevojë të përdorin banjon./Zëri.info/