12-vjeçari shokon nënën me pyetjen e tij: Sa herë bën seks me babin: Përgjigja e gruas ishte epike

Një nënë ka mbetur e shtangur nga pyetja e papritur që i ka bërë djali i saj 12-vjeçar. Ajo thotë se një ditë teksa po bisedonte me djalin e saj ai e ka pyetur se “sa shpesh bëjnë seks ajo me babin”.





E gjendur në një situatë siklete, nëna i ka treguar të drejtën duke i thënë: “Dy ose tri herë në javë”.

Për pyetjen e djalit, ajo ka postuar në një faqe në internet ku bëjnë pjesë vetëm nënat, duke u treguar të gjithave se çka ka thënë.

Disa nga gratë e mbështetën, ndërsa disa të tjera e kritikuan për sinqeritetin e saj, duke i thënë se “këto gjëra nuk fliten me fëmijët”.

Mirëpo, nëna i është përgjigjur se priste pyetje rreth asaj se çka është seksi, por asnjëherë se sa herë e bën.

Ajo pyeti nënat tjera, nëse ndonjërës i është bërë kjo pyetje nga fëmijët e tyre.

Disa i thoshin se nëse do të përballeshin me këtë pyetje atëherë do t’u thoshin se kjo çështje është mes dy prindërve dhe jo çdokush duhet të dijë këto gjëra intime.

Kurse një nënë shkruan: “Mendoj se ke vepruar mirë. Ju e keni mësuar atë që është normale të ketë seks të rregullt brenda javës një çift. Nuk ka asgjë të keqe këtu”.

Një tjetër thotë: “Unë mendoj se është vërtet e rëndësishme që fëmijët e kësaj moshe të kenë edukim seksual që lidhet direkt me jetën reale.

Po ashtu është e shëndetshme që fëmijët të kenë kuriozitet rreth këtyre gjërave. Meqë i keni dhënë këtë përgjigje, ka shumë gjasa që ai të vije prapë këto ditë me një pyetje tjetër”.