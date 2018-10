Instituti Europian Pashko publikoi në fundjavë listën e super të pasurve në Shqipëri. Publikimi i saj nuk ka për qëllim të tregojë vetëm emra pasanikësh, por të nxisë debat në mbrojtje të biznesit

Nga Besart Kadia, Albanian Enterprise Institute







Në Shqipëri ka biznesmenë të pasur që kanë qenë komunistë. Në Shqipëri ka njerëz të pasur që mbështesin taksa të larta. Në Shqipëri ka shumë intelektualë që flasin vetëm për rolin e shtetit. Në Shqipëri artikulohet e konsumohet vetëm politikë. E gjitha kjo sepse mentaliteti socialist në interpretimin e ngjarjeve publike nuk ka ndryshuar pas rënies së komunizmit. Largimi i mendësisë socialiste do gjenerata. Ekonomisti Alesaina ka kryer një studim mbi efektet që pati qeverisja 45-vjeçare mbi mënyrën e të menduarit mbi qytetarët e Gjermanisë Lindore përsa i përket ekonomisë së tregut, rolit të shtetit në shërbimet sociale dhe rolit të saj në politikat rishpërndarëse nga të pasurit te më të varfërit. Studimi arrin në përfundimin se qytetarët e Gjermanisë Lindore akoma dhe sot janë më pro përfshirjes së shtetit në ekonomi sesa gjermanët perëndimorë. Në analizën e tyre do të duhen një ose dy gjenerata (20 deri në 40 vjet) që një gjermano-lindor të ketë të njëjtat këndvështrime si ata perëndimorë. Në Shqipëri kjo mendësi e trashëguar pro shtetit do gjenerata të largohet në mungesë të organizimit të biznesit për të edukuar e informuar publikun mbi rolin e tyre në shoqëri. E gjithë hapësira publike zihet nga populistët e politikanët e shumë pak artikulohet në mbrojtje të biznesit.

Mbështetja publike për ekonominë e tregut dhe për sipërmarrjen e lirë është shumë e rëndësishme për të lejuar më pas reforma të mëtejshme transformuese. Ekonomisti Williamson identifikon mbështetjen publike si një ndër tre faktorët kryesorë për të pasur reforma të suksesshme. Kështu vetëm kërcënimi për rishikim të licencave të privatizimeve dobëson incentivat e sektorit privat për të investuar në fabrika apo industri që kanë qenë në pronësi të shtetit. Investitorët zakonisht u duhet që të bëjnë investime paraprake, të cilat janë të parikuperueshme më vonë. Në rast se politikat populiste kërcënojnë investimin e tyre, ata janë të tërhequr për të investuar në industritë ku operojnë e në mos ulje të papunësisë e varfërisë në vend.

Ndaj me anë të kësaj liste të dhjetë të pasurve, ne duhet të tregojmë se Shqipëria ka një ekonomi tregu që lejon dhe u mundëson investitorëve të përfitojnë nga tregu. Nëpërmjet këtij studimi, ne do të mund të tregojmë se nga vendi më i izoluar në botë, Shqipëria është tashmë një vend me klasën e saj të kapitalistëve dhe që kanë mundur të shtrijnë investimet e tyre dhe në rajon dhe më gjerë. Duhet të rrisim numrin e milionerëve në vend e jo t’i shohim me mëdyshje. Është në interesin tonë, është në interes të të papunëve e të varfërve, është në interes të së ardhmes së Shqipërisë. Ekonomia nuk po rritet me të njëjtat ritme si më parë e varfëria në vend është rritur. Dekada e artë mbaroi tani duhet të garantojmë qëndrueshmëri të arritjeve të saj e jo ta luftojmë.

Gjithashtu është me rëndësi të theksojmë se kjo listë krijon një presion mbi bizneset për t’u formalizuar e për ta bërë në sytë e qytetarëve fitimin dhe kapitalin të moralshëm. Nga një shoqëri, e cila mbyti sipërmarrjen e lirë, ne duhet të pranojmë rendin e ri shoqëror se jo të gjithë kemi të njëjtat aftësi, jo të gjithë kemi të njëjtën ambicie e efikasitet dhe për këtë arsye nuk mundet të shohim njerëzit e suksesshëm në sipërmarrje si persona që iu është falur gjithçka që ata kanë me pa të drejtë. Sipërmarrësit e suksesshëm duhet të shndërrohen si modele për të rinjtë për t’u ndjekur e për t’i ndryshuar objektivat se në jetë angazhimi në politikë e korrupsioni qenka e vetmja mënyrë për t’u pasuruar e respektuar në shoqëri. Fatkqeësisht deri më sot në vend ka triumfuar mentaliteti regresiv socialist.